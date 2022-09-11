DÜNYA
11 Eylül 2022 - 14:26

Kraliçe II. Elizabeth'in cenazesi Balmoral Kalesi'nden çıkarıldı

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in cenazesi, Londra'da düzenlenecek cenaze töreni öncesinde İskoçya'nın başkenti Edinburgh'a götürülmek Balmoral Kalesi'nden çıkarıldı.

DÜNYA
11 Eylül 2022 - 14:26
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Kraliçe II. Elizabeth'in cenazesi Balmoral Kalesi'nden çıkarıldı


İngiltere'nin en fazla zaman tahtta kalan hükümdarı Kraliçe II. Elizabeth'in cenazesinin yer aldığı konvoy, perşembe günü yaşamını yitirdiği İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nden başkent Edinburgh'a götürülmek üzere Türkiye saati ile 12.00'de yola çıktı. Kraliçe II. Elizabet'in kızı Prenses Anne'nin aracı da cenaze aracının arkasında yer aldı. İskoçya halkı Kraliçe'ye saygılarını sunmak için cenaze kortejinin geçtiği güzergahta yer alan sokakları doldurdu.

Ballater ve Aboyne'den geçen cenaze kortejinin rotasında Banchory, Peterculter, Aberdeen, Porthleven, Stonehaven, Brechin, Dundee ve Perth'in yer almakta. Yaklaşık 6 saat sürmesi beklenen yolculuğun 18.00'de Holyroodhouse Sarayı'nda sona ermesi bekleniyor. Cenazenin pazartesi günü halka açılması, salı günü ise kızı Prenses Anne'in refakatinde uçakla Londra'ya hareket etmesi planlanıyor.



İskoçya Başbakanı Nicola Sturgeon Kraliçe'nin cenazesinin Balmoral'dan ayrılmasının ardından yaptığı açıklamada, "Üzücü ve dokunaklı bir anda Majesteleri Kraliçe, Balmoral'dan son kez ayrılıyor. Bugün Edinburgh'a yaptığı yolculukta İskoçya olağanüstü saygılarını sunacak" şeklinde konuştu.

Cenaze töreni 19 Eylül'de yapılacak

Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kraliçe'nin cenaze töreninin 19 Eylül Pazartesi günü yerel saatle 11.00'de Westminster Abbey'de yapılacağı belirtildi. Salı günü Edinburgh'tan Londra'ya götürülecek olan cenazenin, törene kadar Buckingham Sarayı'nda kalacağı ve töreninin gerçekleştirileceği 19 Eylül gününün Birleşik Krallık'ta resmi tatil olacağı dile getirildi.

EDİTOR
Haber Editörü
Haber Editörü
İlginizi Çekebilir
Ekranların efsane isminden kara haber az önce geldi! Tüm dünya onu izlemişti! O isim hayatını kaybetti
Ekranların efsane isminden kara haber az önce geldi! Tüm dünya onu izlemişti! O isim hayatını kaybetti
Pakistan'daki sel felaketinde can kaybı 1400'e yükseldi
Pakistan'daki sel felaketinde can kaybı 1400'e yükseldi
Endonezya’da 6.1 büyüklüğünde deprem !
Endonezya’da 6.1 büyüklüğünde deprem !
İran'dan Avrupa ülkelerinin nükleer müzakerelerdeki tutumlarına tepki
İran'dan Avrupa ülkelerinin nükleer müzakerelerdeki tutumlarına tepki
Ukrayna: 'Rus işgalcilerin geçici olarak ele geçirdiği topraklar geri alınmaya devam ediyor'
Ukrayna: 'Rus işgalcilerin geçici olarak ele geçirdiği topraklar geri alınmaya devam ediyor'
Kraliçe II. Elizabeth'in cenaze töreni 19 Eylül'de yapılacak
Kraliçe II. Elizabeth'in cenaze töreni 19 Eylül'de yapılacak
Son Haberler
Duyan maaşını hemen taşıyacak! O bankadan emekli maaşını taşıyacaklara müjde! Promosyon oranı yükseldi! İşte yeni promosyon ücreti
Duyan maaşını hemen taşıyacak! O bankadan emekli maaşını taşıyacaklara...
BİM fırsatları alev alev! Giren boş çıkmıyor! Bim'de aktüel indirimler başladı! Bu indirimler kuyruklar oluşturacak
BİM fırsatları alev alev! Giren boş çıkmıyor! Bim'de aktüel indirimler...
Yatırım fırsatı arayana bu fırsat kırk yılda bir gelir! Akbank'da taşınmazlar satışa çıktı! 2 Büyük şehir yatırım için kaçırılmayacak fırsat var!
Yatırım fırsatı arayana bu fırsat kırk yılda bir gelir! Akbank'da...
Bankaların promosyon yarışı emekliye yarayacak! O bankalar arasında yarış kızıştı! İşte özel bankaların promosyon oranları
Bankaların promosyon yarışı emekliye yarayacak! O bankalar arasında...
Gaziosmanpaşa'da akıllara durgunluk veren soygun! Kuyumcuyu kadın silah çekerek 600 bin liralık soygun yaptı!
Gaziosmanpaşa'da akıllara durgunluk veren soygun! Kuyumcuyu kadın silah...
TOKİ dar gelirliye ev satışında fırsata son birkaç adım! TOKİ başvuru şartları netleşiyor!
TOKİ dar gelirliye ev satışında fırsata son birkaç adım! TOKİ...
Yüksek maaşla personel alınıyor! Yaş şartı yok, ilkokul mezunu olmak yeterli! 24 bin 469 kişi alınacak, son başvuru tarihi ise...
Yüksek maaşla personel alınıyor! Yaş şartı yok, ilkokul mezunu...
Zamlar dur durak bilmiyor! O ilimizde suya yeni zam için olağanüstü toplanıyor! Suya gelecek zam isyan ettirecek!
Zamlar dur durak bilmiyor! O ilimizde suya yeni zam için olağanüstü...
Altında kaçırılmayacak fırsat geldi! 14,18 ve 22 ayar bilezik fiyatlarında alım fırsatı doğdu!
Altında kaçırılmayacak fırsat geldi! 14,18 ve 22 ayar bilezik fiyatlarında...
İcralık ilanlarında fırsatlar bitmiyor! Bu ilanlarda 2 gün içerisinde satışlar yapılacak! Yatırımcının ihtiyacı arsa, daire, işyeri hepsi var… İşte satış yerleri
İcralık ilanlarında fırsatlar bitmiyor! Bu ilanlarda 2 gün içerisinde...
Ordu’da iki kardeş aynı gün birer saat arayla vefat etti
Ordu’da iki kardeş aynı gün birer saat arayla vefat etti
e-Devlet ile başvurular başladı! Dar gelirli her aileye karşılıksız 600 TL veriliyor! Üstelik yardım her ay yapılacak!
e-Devlet ile başvurular başladı! Dar gelirli her aileye karşılıksız...
O bankalardan beklenen haber geldi, ödemeler başladı! Emekliyseniz mutlaka kontrol edin! Hesaplara 10.000 TL karşılıksız yatacak! Online başvurular başladı
O bankalardan beklenen haber geldi, ödemeler başladı! Emekliyseniz...
O ilde yatırımlık 6 arsa satışa çıkıyor! Yatırımı toprağa yapmak isteyenlere fırsat! 445 bin TL'ye arsa sahibi olmak için fırsat bu fırsat!
O ilde yatırımlık 6 arsa satışa çıkıyor! Yatırımı toprağa...
Köpek saldırısına uğramıştı! Yüzüne dikiş atılan Tuğba Altıntop'tan dehşete düşüren açıklamalar geldi!
Köpek saldırısına uğramıştı! Yüzüne dikiş atılan Tuğba Altıntop'tan...