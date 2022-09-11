DÜNYA
11 Eylül 2022 - 18:52

Kraliçe II. Elizabeth'in cenazesi Holyroodhouse Sarayı'na getirildi

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in cenazesi İskoçya'nın başkenti Edinburgh'taki Holyroodhouse Sarayı'na taşındı.

DÜNYA
11 Eylül 2022 - 18:52
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Kraliçe II. Elizabeth'in cenazesi Holyroodhouse Sarayı'na getirildi


İngiltere'nin en fazla zaman tahtta kalan hükümdarı Kraliçe II. Elizabeth'in cenazesi, Perşembe günü yaşamını yitirdiği İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nden başkent Edinburgh'a vardı. Yerel saatle 10.00'da başlayan yolculuk 16.30'da Holyroodhouse Sarayı'nda sona erdi. Bu gece Hollyroodhouse Sarayı'nda kalacak olan cenazenin yarın halka açılması, Salı günü ise Kraliçe'nin kızı Prenses Anne'nin refakatinde uçakla Londra'ya götürülmesi planlanıyor.

Kraliçe'nin sevenleri sokakları doldurdu



Kraliçe'nin ölümünün ardından Birleşik Krallık'ta ilan edilmiş olan 10 günlük ulusal yas devam ederken, İskoçya halkı bugün Balmoral'dan Edinburgh'a getirilen Kraliçe'nin cenazesi için araç konvoyunun geçtiği güzergahta yer alan yol ve sokakları doldurdu. Edinburgh'ta büyük bir kalabalık cenazeyi karşıladı. Holyroodhouse Sarayı'na varan cenaze bundan sonra kraliyet askerleri tarafından araçtan çıkarılarak saraya taşındı. Kraliçe'nin bugün Balmoral'dan Edinburgh'a getirilen cenaze aracının konvoyu sırasıyla Ballater, Aboyne, Banchory, Peterculter, Aberdeen, Porthleven, Stonehaven, Brechin, Dundee ve Perth üzerinden geçti.

Cenaze töreni 19 Eylül'de

Salı günü Londra'ya götürülecek olan cenaze, Kraliçe'nin 19 Eylül'de gerçekleştirilmesi planlanan törene kadar Buckingham Sarayı'nda kalacak. Cenaze töreni 19 Eylül Pazartesi günü yerel saatle 11.00'de Westminster Abbey'de yapılacak. Cenaze töreninin gerçekleştirileceği 19 Eylül tarihinde Birleşik Krallık'ta resmi tatil olacak.

Yeni hükümdar Kral 3. Charles oldu

Kraliçe II. Elizabeth'in ölümünün ardından İngiltere monarşisi ve tahtın varisi olarak kabul edilen Kraliçenin en büyük oğlu Kral 3. Charles, dün resmen ülkenin yeni hükümdarı ilan edilmişti. Başkent Londra'daki Aziz James Sarayı'ndaki Katılım Konseyi töreninde Kral ilan edilmiş olan Charles yaptığı konuşmada, "Sevgili annem kraliçenin ölümüyle tüm ulusun ne kadar derinden üzüntü duyduğunu biliyordum. Bu kadar çok kişinin gösterdiği sempati, sevgi ve destek benim için en büyük teselli. Annem ömür boyu sevgi ve özverili hizmetin bir örneğiydi. Annemin saltanatı süresi bakımından eşsizdi. Onun büyük mirasının ve bu sorumlulukları üstlenirken bana verilen görev ve ağır sorumluluklarının derinden farkındayım. Kraliçenin ilham verici örneğini takip etmeye çalışacağım" şeklinde konuşmuştu.

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Haber Editörü
Haber Editörü
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