DÜNYA
13 Eylül 2022 - 21:05

Kraliçe II. Elizabeth'in cenazesi Londra'ya ulaştı

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in cenazesi, Buckingham Sarayı'na götürülmek üzere Edinburgh'dan Londra'ya getirildi.

DÜNYA
13 Eylül 2022 - 21:05
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Kraliçe II. Elizabeth'in cenazesi Londra'ya ulaştı


Geçtiğimiz perşembe günü İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nde yaşamını yitiren İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in cenazesi Buckingham Sarayı'na götürülmek üzere Londra'ya ulaştı. Kraliyet Hava Kuvvetleri uçağı ile taşınan cenazeye Kraliçe'nin kızı Prenses Anne ve eşi Koramiral Sir Tim Laurence eşlik etti. Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin Northolt'daki pistine iniş yapan uçak, pistte Kraliyet askerleri tarafından karşılandı. Kraliyet askerleri tarafından cenaze aracına yerleştirilen Kraliçe II. Elizabeth'in tabutu, bundan sonra Buckingham Sarayı'na doğru yola çıktı.
Kraliçe'nin cenazesine eşlik eden kızı Prenses Anne, Kraliçe'yi anmak için bir bildiri yayınlayarak, "Sevgili annemin son yolculuklarında ona eşlik etmek ayrıcalıktı. Bu yolculuklarda son derece kişinin gösterdiği sevgi ve saygıya şahit olmak hem gurur verici aynı anda moral vericiydi. Acımızı paylaşan herkese teşekkür ediyorum. Onun varlığını ve ulusal kimliğimize katkılarını unutmayacağız. Sevgili kardeşim Charles'a Kraliyet vazifelerini sahiplendiği için minnettarım" dedi.

Kraliçe'nin cenazesini karşılamak isteyen halk, Buckingham Sarayı ve etrafında toplanmaya başladı. Yaklaşık 600 binden fazla kişi bir uçuş radarı sitesinden uçağın Londra'ya varışını takip etti. Cenaze Buckingham Sarayı'na vardığında Kral 3. Charles ve eşi Kraliçe Camilla, Galler Prensi William ve eşi Prenses Catherine, Kraliçe'nin tabutunu Buckingham Sarayı'nda karşılayacak.



9 Eylül Perşembe günü yaşamını yitiren Kraliçe'nin cenazesi geçtiğimiz pazar günü Balmoral 'dan Edinburgh'taki Holyroodhouse Sarayı'na taşınmıştı. Cenaze burada 1 gece kaldıktan sonra dün Aziz Giles Katedrali'ne taşındı. Aziz Giles Katedrali'nde Kraliçe'ye şükran ayini düzenlenerek cenaze halkın ziyaretine açılmıştı.

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Haber Editörü
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