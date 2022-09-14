Kraliçe II. Elizabeth'in naaşı Westminster Hall'e getirildi













İngiltere monarşisindeki 70 yıllık saltanatıyla tahtta en fazla zaman kalan hükümdar unvanına sahip olan Kraliçe II. Elizabeth'in cenazesi, Buchingham Sarayı'ndan Westminster Hall'e getirildi. Kraliçenin naaşı, Kraliyet Atlı Topçu Birliği tarafından bir top arabasının üzerinde taşındı. Askeri geçit töreni eşliğinde taşınan kraliyet bayrağına sarılı tabutun üzerine kraliçenin tacının yerleştirildiği görüldü. Kral Charles, Prens William ve Prens Harry de dahil olmak suretiyle kraliyet ailesi üyeleri kraliçenin naaşının arkasından yürüdü.