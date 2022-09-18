DÜNYA
18 Eylül 2022 - 22:19

Kraliçe II. Elizabeth'in onuruna İngiltere'de 1 dakikalık saygı duruşu

Hayatını kaybeden Kraliçe II. Elizabeth'in onuruna ülke genelinde 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı.

DÜNYA
18 Eylül 2022 - 22:19
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Kraliçe II. Elizabeth'in onuruna İngiltere’de 1 dakikalık saygı duruşu


İngiltere'nin en fazla zaman tahtta kalan hükümdarı Kraliçe II. Elizabeth'in 8 Eylül'de 96 yaşında yaşamını yitirmesinin ardından yerel saatle 20.00'de ülke genelinde 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı. Kraliçe II. Elizabeth'in onuruna yapılan saygı duruşu için Londra'da bulunan dünyaca ünlü tarihi Big Ben Saat Kulesi'nin önünde toplanan binlerce kişi, 1 dakikalık sessizliğin ardından “Kraliçe” sloganları atarak alkışladı. Saygı duruşu öncesi ise Londra semalarında beliren gökkuşağı, İngilizlerin “Kraliçemiz bizi selamlıyor” yorumlarına kapı araladı.

Yarın gerçekleştirilecek olan cenaze töreni öncesinde Parlamento Meydanı'nda bulunan trafik ışıkları söküldü. Sabah saatlerinde Westminster Abbey Kilisesi'nde düzenlenecek olan cenaze töreni ABD Başkanı Joe Biden, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron gibi dünya liderleri katılacak. Kraliçe II. Elizabeth'in naaşı bundan sonra Windsor Kalesi'ndeki St. George Şapeli'ne nakledilip defnedilecek.



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