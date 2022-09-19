DÜNYA
19 Eylül 2022 - 22:44

Kraliçe II. Elizabeth son yolculuğuna uğurlandı

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth son yolculuğuna uğurlandı. Kraliçe Elizabeth, özel bir törenle Windsor Kalesi'ndeki Aziz George Şapeli'nde defnedildi.

DÜNYA
19 Eylül 2022 - 22:44
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Kraliçe II. Elizabeth son yolculuğuna uğurlandı


İngiltere monarşisindeki 70 yıllık saltanatıyla tahtta en fazla zaman kalan hükümdarı olan Kraliçe II. Elizabeth, 8 Eylül'de 96 yaşında yaşamını yitirmesinin ardından bugün düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı. Yerel saatle 11.00'de Westminster Abbey'de gerçekleşen kilise töreninin ardından özel bir araçla tören eşliğinde Windsor Kalesi'ne getirilen cenaze, defnedilene kadar Windsor Kalesi'ndeki kraliyet mahzeninde bekletildi. Daha sonra cenaze Windsor Dekanı David Conner tarafından Kral 3. Charles ve Kraliyet Ailesi üyelerinin katıldığı özel bir törenle yerel saatle 19.30'da Aziz George Şapeli'nde defnedildi.



Kraliçe II. Elizabeth'in en büyük oğlu ve ülkenin yeni hükümdarı olan Kral 3. Charles ve Kraliyet ailesi üyelerinin katılımıyla gerçekleşen defin töreninin detayları kamuoyu ile paylaşılmadı ama Buckingham Sarayı, töreni "son derece kişisel bir aile olayı" olarak nitelendirdi. Defin töreni kamuoyuna kapalı olarak meydana geldi.

Kraliçe II. Elizabeth, Windsor Kalesi'ndeki Aziz George Şapeli'nde babası Kral 6. George ve annesi Elizabeth Angela Marguerite'nin yanına gömüldü. Kraliçe'nin geçen yıl nisan ayında yaşamını yitiren ve Kraliçe ile birlikte toprağa verilebilmesi için naaşı bekletilen eşi Prens Philip de Aziz George Şapeli'ne defnedildi. Kraliyet Ailesi, 26 Eylül'e kadar Windsor Kalesi'nde yas tutmaya devam edecek.

Kraliçe Elizabeth'in cenaze törenine üst seviye politikacılar, dünya liderleri ve kraliyet ailesi üyeleri de dahil olmak suretiyle 2 bin davetli katıldı. Toplamda 500 yabancı devlet adamının yer aldığı törene ABD Başkanı Joe Biden, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen gibi dünya liderleri katıldı. Törende Türkiye'yi temsilen ise Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yer aldı.

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Haber Editörü
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