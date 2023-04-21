DÜNYA
21 Nisan 2023 - 16:45

Kraliçe'nin anısına fotoğraf yayınladılar

Merhum Kraliçe'nin bazı torunları ve torunlarının çocukları ile olan bir fotoğrafı, 97. yaş gününde yayınlandı.

DÜNYA
21 Nisan 2023 - 16:45
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Kraliçe’nin anısına fotoğraf yayınladılar


   Galler Prensesi fotoğrafı geçen yaz Balmoral'a yaptığı bir aile gezisi sırasında çekmişti. Prens George, Prenses Charlotte ve Prens Louis dahil olmak üzere, hepsi gülümseyen genç kraliyet ailesini gösteriyor.

   Kraliçe geçen yıl 8 Eylül'de Balmoral Kalesi'nde hayatını kaybetmişti. Galler Prensi ve Prensesi'nin üç çocuğunun yanı sıra Kraliçe'ye Zara ve Mike Tindall'ın çocukları Mia, Lucas ve Lena ile Peter Phillips ve Autumn Kelly'nin çocukları Savannah ve Isla Phillips de fotoğrafta bulunuyor. 



Kraliçe

   Arkada duranlar, Kraliçe'nin torunları Leydi Louise Mountbatten-Windsor ve şimdiki Edinburgh Dükü ve Düşesi'nin oğlu ve kızı olan Wessex Kontu James.

  Balmoral, Kraliçe'nin en sevdiği konaklama yerlerinden biriydi ve 70 yıllık saltanatı boyunca her yaz malikaneye seyahat etti.

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