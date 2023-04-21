Kraliçe’nin anısına fotoğraf yayınladılar













Galler Prensesi fotoğrafı geçen yaz Balmoral'a yaptığı bir aile gezisi sırasında çekmişti. Prens George, Prenses Charlotte ve Prens Louis dahil olmak üzere, hepsi gülümseyen genç kraliyet ailesini gösteriyor. Kraliçe geçen yıl 8 Eylül'de Balmoral Kalesi'nde hayatını kaybetmişti. Galler Prensi ve Prensesi'nin üç çocuğunun yanı sıra Kraliçe'ye Zara ve Mike Tindall'ın çocukları Mia, Lucas ve Lena ile Peter Phillips ve Autumn Kelly'nin çocukları Savannah ve Isla Phillips de fotoğrafta bulunuyor.Arkada duranlar, Kraliçe'nin torunları Leydi Louise Mountbatten-Windsor ve şimdiki Edinburgh Dükü ve Düşesi'nin oğlu ve kızı olan Wessex Kontu James. Balmoral, Kraliçe'nin en sevdiği konaklama yerlerinden biriydi ve 70 yıllık saltanatı boyunca her yaz malikaneye seyahat etti.