DÜNYA
20 Eylül 2022 - 10:15

Kraliçe'nin naaşını 250 bin kişi ziyaret etti

İngiltere Kültür Bakanı Michelle Donelan, Kraliçe II. Elizabeth'in Londra'daki Westminster Hall'da halkın ziyaretine açılan naaşını 250 bin kişinin ziyaret ettiğini açıkladı.

DÜNYA
20 Eylül 2022 - 10:15
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Kraliçe'nin naaşını 250 bin kişi ziyaret etti


İngiltere monarşisindeki 70 yıllık saltanatıyla tahtta en fazla zaman kalan hükümdar olan Kraliçe II. Elizabeth, 8
Eylül'de 96 yaşında yaşamını yitirmesinin ardından dün düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı. İngiltere Kültür Bakanı Michelle Donelan, Kraliçe'nin Londra'daki Westminster Hall'da halkın ziyaretine açılan naaşını 250 bin kişinin ziyaret ettiğini açıkladı. Donelan, tam rakamın ise zamanı gelince açıklanacağını söyledi.

Kraliçenin naaşı, Westminster Hall'de küre, asa ve hükümdarlık tacı ile birlikte katafalka konarak 24 saat boyunca kraliyet askerleri tarafından korunmuş, cenaze 4 gün boyunca halkın ziyaretine açılmıştı.



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