DÜNYA
08 Eylül 2022 - 18:52

Kraliyet ailesi üyeleri Kraliçesi Elizabeth için Balmoral Kalesi'nde toplandı

Buckingham Sarayı, 96 yaşındaki Kraliçe Elizabeth'in sağlık durumunun "endişe verici" olduğunu duyurmasından sonra Kraliyet ailesi üyeleri Kraliçe'yi ziyaret etmek için İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nde toplandı.

DÜNYA
08 Eylül 2022 - 18:52
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Kraliyet ailesi üyeleri Kraliçesi Elizabeth için Balmoral Kalesi'nde toplandı


İngiltere'nin en fazla zaman tahtta kalan hükümdarı Kraliçe II. Elizabeth, doktorların sağlık durumundan endişe duyduğu gerekçesiyle bugün öğlen saatlerinde tıbbi gözetim altına alındı. Buckingham Sarayı tarafından yapılan açıklamada, doktorların Kraliçenin sağlık durumunun "endişe verici" olduğunun dile getirilmesinden sonra Kraliyet ailesi üyeleri İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nde toplanmaya başladı. Uzun süredir sağlık sorunları yaşadığı bilinen 96 yaşındaki Kraliçe Elizabeth'i ziyaret eden aile üyeleri arasında başta Kraliçenin 4 çocuğu, Prens Andrew, Prens Edward, Prenses Anne ve Prens Charles yer aldı. Diğer Kraliyet ailesi üyeleri arasında ise Cambridge Düşsesi Kate Middleton ve çocukları Prens George, Prenses Charlotte ve Prens Louis, Cornwall Düşmesi Camilla'nın Balmoral Kalesi'ne geldiği bildirildi. Kraliçenin torunları Cambridge Dükü Prens William ve Sussex Dükü Prens Harry'nin ise Balmoral'a doğru yola çıktıklarını belirtildi.

Markle, Balmoral Kalesine gitmiyor



Kraliyet görevlerinden ayrılan Prens Harry'nin eşi Meghan Markle'ın Balmoral Kalesine gitmeyeceği belirtildi.

BBC muhabirleri siyah giyindi

Öte yandan Başkent Londra'daki Buckingham Sarayı'nın önünde halk ve basın ekipleri toplanmaya başladı. Başta BBC muhabirleri de olmak suretiyle basın mensuplarının siyah giyindikleri dikkat çekti.

Truss, İskoçya'ya gitmeyecek

Sarayın duyurusunda hemen sonra Başbakan Liz Truss, tüm ülkenin Kraliçe için endişelendiğini söyleyerek, "Tüm iyi dileklerim an itibariyle Kraliçe ve ailesiyle birlikte" dedi. Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada Truss'ın Perşembe veya Cuma günü için İskoçya'ya gitme planının olmadığı belirtildi.
İskoçya Birinci Başkanı Nicola Sturgeon, "Majestelerinin sağlığıyla ilgili haberler hepimizi derinden endişelendiriyor. Düşüncelerim ve dileklerim an itibariyle Kraliçe ve tüm Kraliyet ailesiyle birlikte" dedi.
Kanada Başbakanı Justin Trudeau, "Benim ve tüm Kanadalıların tüm düşünceleri Majesteleri Kraliçe II Elizabeth ile birlikte. Onun iyiliğini diliyor ce Kraliyet ailesine en içten dileklerimizi iletiyoruz" dedi.

Yeni hükümet atamasını yaptı

Salı günü Kraliçe Elizabeth, Muhafazakar Parti tarafından partinin yeni lideri ve ülkenin Başbakanı olarak seçilen Liz Truss'un Başbakan olarak atamasını Balmoral Kalesi'nde yapmıştı. Eski Başbakan Boris Johnson ise Truss'tan önce Kraliçe'ye resmi istifasını sunmuştu.

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