Kredi çekemeyenleri dertten kurtaran detay! Bunu öğrenenler şartlara takılmıyor: Bu bankalardan 10-20-30.0000 TL kredinizi hemen çekebilirsiniz!

Kredi notu düşük olanlar bile kredi çekebilecek? İşte Detaylar…













KARA LİSTE NE DEMEK?

Enflasyonun tırmanışa geçmesi ve vatandaşların giderlerinin katlanması hemen hemen herkesi kredi çekmeye yönlendiriyor. Uzun süredir kara listede olupta kredi çekemeyenlere bile kredi çektirecek formülü açıklıyoruz. Detaylar haberimizde…. Zaman içinde birden fazla bankadan kredi çeken ama düzenli ödemeleri yapamadığı için kredi skoru olumsuz etkilenen vatandaşları yakından ilgilendiren detaylar bu haberde. Sicili kötü olduğu için kredi çekmek isteyen ama gerekli şartları sağlayamadığı için kredi çekemeyen bir çok vatandaşımız bulunuyor.İşte bankaların kara listesinden çıkabilmek için. Bankaların vadesiz hesaplarından kredi alarak var olan borcunuzu ödemeniz gerekiyor. Bundan sonraki kredi ödemelerini ise düzenli olarak yapılırsa bu sorun ortadan kalkıyor. Düzenli ödemeler ile siz de kara listeden çıkabilirsiniz.Kredi çekmiş ya da kredi kartı borcu olan ancak bu borcu çeşitli sebeplerden dolayı ilk iki ödemesini yapamayan vatandaşların yasal takibe alınması sürecine denir. Bu yasal takip sürecinin sona ermesi için 30 gün süreyle bir ödeme yapılması gerekmektedir. Yani ödemelerin aylık olarak düzene binmesi şart. Ödeme yapmayan kişilerin kara listeden çıkması neredeyse imkansız. Üstelik bir bankanın karar listesinde olan kişiler diğer banka hesaplarından da kara listeye düşebilmektedir. Bu da kredi almanıza engel olur. Bu yüzden bankanız ile iletişime geçerek yapılandırma kredilerinden yararlanmak istediğinizi belirtmeniz gerekiyor.