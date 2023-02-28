Kredi çekerek ev almak isteyenler aman dikkat! O şartlar tamamen değiştirildi

Türkiye'de Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) yakın zamanda konut kredileri için azami kredi tutarı limitlerini güncelledi. Daha önce 2 milyon TL olan kredi kullanım limiti 5 milyon TL'ye kadar olan konutlar için % 90'a yükseltildi. Bu yeni düzenleme, 5 ila 10 milyon TL arasındaki krediler için enerji sınıfı A ve B olan konutlarda sırasıyla %80 ve %70 limitlerle uygulanacak.
Gayrimenkul uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı'ya göre bu yeni düzenlemeler emlak piyasasını olumlu yönde etkileyebilir. Özelmacıklı, "Depremden sonra evini yenilemek isteyen, evini değiştirmek isteyen, daha güvenli yapılarda yaşamak isteyen kişilerin, bu tür kredilere her zamankinden daha fazla ihtiyacı olacak gibi görünüyor. Talep artmaya devam edecek ve bu da fiyatları daha da artıracak gibi görünüyor" dedi.
İkinci El Konutlara Etkisi
Yeni düzenlemeler, özellikle 1 ila 2 milyon TL değerindeki evler olmak üzere ikinci el konut piyasasını da etkiliyor. Enerji sınıfı A olan evler için kredi limiti %70'e, 1 milyon liranın altındaki evler için ise % 90'a çıkarıldı. Değeri 2 ila 5 milyon TL arasında olan ikinci el evler için ise % 50 ila 60 oranında kredi kullanılabilecek. Ancak 10 milyon TL'nin üzerindeki ikinci el konutlar için kredi kullanımı söz konusu değil.
Yeni Düzenlemelerden Beklentiler
Yeni düzenlemelere rağmen, konut finansman modelleri birçok kişi için endişe kaynağı olmaya devam ediyor. Son konut satış verilerine göre, ipotekli satışların %14'e düşmesi, birçok tüketicinin hala uygun fiyatlı finansman seçeneklerine erişemediğini gösteriyor. Sonuç olarak, finansman ve geri ödeme sistemine yönelik bazı yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesi bekleniyor. Konut kredilerine getirilen yeni kredi limitleri, daha fazla kişinin daha güvenli ve konforlu ev arayışına girmesiyle birlikte emlak piyasasındaki talebi artıracak gibi görünüyor. Yeni Evim kampanyası da tüketicilere markalı konut projelerinde yer bulma fırsatı sunuyor. Ancak yeni düzenlemelerin uzun vadede emlak piyasasını nasıl etkileyeceğini zaman gösterecek.