Kredi
14 Eylül 2022 - 00:13

Kredi çekmek isteyenler buraya! Bu bankaların yeni kredi faiz oranları yüzleri güldürecek!

Bankaların son dakika duyurdukları kredi faiz oranları herkesi mutlu edecek! İhtiyaç, konut ve taşıt kredi faiz oranlarında bankalardan son dakika güncellemesi geldi. İşte 12 Eylül 2022 Halkbank, Vakıfbank, Ziraat, Garanti, HSBC, Denizbank, ING, QNB Finansbank, İş bankası ve TEB ihtiyaç, konut ve taşıt kredi faiz oranları…

Kredi
14 Eylül 2022 - 00:13
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Kredi çekmek isteyenler buraya! Bu bankaların yeni kredi faiz oranları yüzleri güldürecek!
İhtiyaç, konut ve taşıt kredi faiz oranlarında son dakika güncellemesi! Bankalar, resmi internet sitelerinde bu faiz oranlarını ard arda açıkladılar. Vatandaşlar hangi bankanın ne kadar faiz oranı belirlediğini merakla araştırıyor. Halkbank, Vakıfbank, Ziraat, Garanti, Denizbank, ING, QNB Finansbank, HSBC, İş bankası ve TEB; ihtiyaç, konut ve taşıt kredi faiz oranları belli oldu.

Kredi Faiz ORanı

Halkbank, Vakıfbank, Ziraat, Garanti, Denizbank, ING, QNB Finansbank, İş bankası ve TEB faiz oranlarını müşterilerine yayınladı.

Kredi Faiz ORanı

Ev ve araba sahibi olmak için bankalara kredi için başvuracak olan ve yeterli nakit parası olmayan kişi ve kişilere yönelik gerekli ihtiyaçlarını karşılamaları için bankalara tarafından belirli miktarlarda ve belirli faiz oranlarıyla kredi imkanı sunuluyor. Kredi çekmek isteyen her vatandaş ilk olarak kendilerine uygun bir oranda faiz oranını bulmak için büyük araştırmalara giriyor. Bankalar tarafından da yeni kredi faizi oranlarının açıklanmasının ardından herkes bankaların yeni kredi faiz oranlarının ne kadar olduğunu merakla araştıyor. İşte bankaların son dakika güncellediği kredi faiz oranları…

BAnka KRedi

ING Bankası Kredi Faiz Oranları Ne Kadar?

İhtiyaç kredisi: %2,49

Taşıt kredisi: %2,19

Konut kredisi: %2,55

Denizbank Bankası Faiz Oranları Ne Kadar?

İhtiyaç kredisi: %1,79

Taşıt kredisi: %2,72

Konut kredisi: %2,99

Qnb Finansbank Bankası Faiz Oranları Ne Kadar?

İhtiyaç kredisi: %2,24

Taşıt kredisi: %2,84

Konut kredisi: %2,71

TEB Bankası Faiz Oranları Ne Kadar?

İhtiyaç kredisi: %1,95

Taşıt kredisi: %3,20

Konut kredisi: %3,75

İş Bankası Faiz Oranları Ne Kadar?

İhtiyaç kredisi: %2,05

Taşıt kredisi: %2,05

Konut kredisi: %2,05

Garanti Bankası Kredi Faiz Oranları Ne Kadar?

İhtiyaç kredisi: %2,96

Taşıt kredisi: %2,64

Konut kredisi: %2,99

HSBC Kredi Faiz Oranları Ne Kadar?

İhtiyaç kredisi: %2,57

Taşıt kredisi: %3,79

Konut kredisi: %3,79

Halkbank Bankası Kredi Faiz Oranları Ne Kadar?

İhtiyaç kredisi: %1,89

Taşıt kredisi: %1,59

Konut kredisi: %1,20

Akbank Bankası Kredi Faiz Oranları Ne Kadar?

İhtiyaç kredisi: %2,12

Taşıt kredisi: %2,05

Konut kredisi: %2,08

Vakıfbank Bankası Kredi Faiz Oranları Ne Kadar?

İhtiyaç kredisi: %1,91

Taşıt kredisi: %1,59

Konut kredisi: %1,29

Ziraat Bankası Kredi Faiz Oranları Ne Kadar?

İhtiyaç kredisi: %1,79

Taşıt kredisi: %1,59

Konut kredisi: % 1,36

EDİTOR
Ali Çöleli
Ali Çöleli
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