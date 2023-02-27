Kredi
27 Şubat 2023 - 09:15

Kredi çekmek isteyenler hemen baksın! En uygun kredi hangi bankada diye arananlar... Konut, taşıt ve ihtiyaç kredisinde düşük faizli bankalar

Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar çekebilecekleri krediler ile ilgili araştırmalarına devam ediyor. Peki ihtiyaç ya da taşıt kredisi başvuruları nasıl yapılır? Tüm detaylar haberimizde.

Kredi
27 Şubat 2023 - 09:15
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Kredi çekmek isteyenler hemen baksın! En uygun kredi hangi bankada diye arananlar... Konut, taşıt ve ihtiyaç kredisinde düşük faizli bankalar
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Birçok banka müşterilerinin nakit ihtiyaçlarını karşılayabilmek için kredi kampanyalarını sürdürürken vatandaşlar da kredi başvurularını nasıl yapabileceklerini araştırıyor. Peki en avantajlı kredi başvurusu nasıl yapılır? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

İHTİYAÇ VE TAŞIT KREDİSİ BAŞVURULARI

Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar hangi bankadan en avantajlı krediyi çekebileceklerini merakla araştırıyor. Krediler arasında en çok tercih edilenlerden biri ise ihtiyaç kredisi olarak biliniyor. İhtiyaç kredisi başvuruları şubeler üzerinden, internet ve mobil uygulamalar üzerinden rahatlıkla gerçekleştirilebiliyor. Bankaların şartları değişkenlik gösterse de ihtiyaç kredisi çekmek için en önemli şart kredi notu olarak biliniyor. Aynı zamanda kredinin faiz oranı ve ödeme planı çekilecek tutara göre ve bankaya göre de değişkenlik gösteriyor. 



Bankaların Kredi Kampanyaları

Garanti Bankası ve Akbank en uygun faizli kredi sağlayan bankalar arasında biliniyor. Garanti Bankası yüzde 1.89, Akbank ise yüzde 1.95 gibi uygun faiz oranlarıyla ihtiyaç kredisi sağlıyor. Aynı zamanda araç almak isteyen vatandaşlar da bankaların taşıt kredisi kampanyalarını merak ediyor. Araç alacak insanlar için bankaların düzenlediği kampanyalar devam ederken Vakıfbank ve Ziraat Bankası tarafından düzenlenen taşıt kredilerinin en uygunu olduğu biliniyor. Vakıfbank üzerinden taşıt kredisi çekecek vatandaşlara yüzde 1.69, Ziraat Bankası üzerinden taşıt kredisi çekecek vatandaşlara yüzde 1.64 faiz oranı uygulanıyor. 

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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