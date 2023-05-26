Kredi kartı borcu olanlar dikkat! Kılıçdaroğlu'nun son vaadi: 'Faizlerin hepsi silinecek'

28 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri öncesinde bir video yayınlayan Millet İttifakı'nın adayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, videosunda dikkat çekici ifadeler kullandı. Twitter adresi üzerinden "Kredi kartı borcumuzla boğuşan vatandaşlar, bu çağrı size... Vatanını sevenler oy kullansın!" notunu eklediği videosunu yayınlayan Kılıçdaroğlu, “Sevgili hemşehrilerim zor durumda olduğunuz konusunu biliyorum. Borçlarınızı ödemekte zorluk çektiğinizi de biliyorum. Yönetici ofislerindeki milyonlarca kaydı da biliyorum." şeklinde seslendi.
"KREDİ KARTI BORÇLARINDA TÜM FAİZLER SİLİNECEK"
"VATANINI SEVEN, YARININI DÜŞÜNEN SANDIĞA GELSİN"
Videosunun sonunda oylama çağrısında bulunan Kılıçdaroğlu, “Değerli hemşerilerim, 28 Mayıs sadece bir seçim değil, ülke olarak birikmiş ya da batmış borçtan çıkmak için yapılan bir referandumdur” dedi.