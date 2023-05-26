GÜNDEM
26 Mayıs 2023 - 01:32

Kredi kartı borcu olanlar dikkat! Kılıçdaroğlu'nun son vaadi: 'Faizlerin hepsi silinecek'

CHP lideri ve Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni bir vaad paylaşımı yapıldı. Sosyal medyada bir video yayınlayan Kılıçdaroğlu, videosunda kredi kartında borcu olan tüm vatandaşlara seslendi ve onlara "Ben iktidara gelir gelmez şahısların bireysel kredi kartı borçlarına kalıcı çözüm sunacağım. Devlet hazinemiz borçlarınızı karşılayacak. Erdoğan'ın neden olduğu ekonomik durgunluk nedeniyle birikmiş borçları belli bir kırım ile üstleneceğiz" dedi.

GÜNDEM
26 Mayıs 2023 - 01:32
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Kredi kartı borcu olanlar dikkat! Kılıçdaroğlu'nun son vaadi: 'Faizlerin hepsi silinecek'


28 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri öncesinde bir video yayınlayan Millet İttifakı'nın adayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, videosunda dikkat çekici ifadeler kullandı. Twitter adresi üzerinden "Kredi kartı borcumuzla boğuşan vatandaşlar, bu çağrı size... Vatanını sevenler oy kullansın!" notunu eklediği videosunu yayınlayan Kılıçdaroğlu, “Sevgili hemşehrilerim zor durumda olduğunuz konusunu biliyorum. Borçlarınızı ödemekte zorluk çektiğinizi de biliyorum. Yönetici ofislerindeki milyonlarca kaydı da biliyorum." şeklinde seslendi.

"KREDİ KARTI BORÇLARINDA TÜM FAİZLER SİLİNECEK"

Kredi kartı bocu olanlar dikat! Kılıçdaroğlu son vaadi 'Faizlerin hepsi silinecek'

Kemal Kılıçdaroğlu, kredi kartlarındaki borçların faizlerinin tamamının silineceğini belirterek, "İktidara gelir gelmez kişisel kredi kartı borçlarınıza kalıcı çözüm getireceğim. Ekonomik kriz nedeniyle birikmiş borçlarınızı devlet hazinemiz halledecek. Erdoğan'ın bankalara yol açtığı ekonomik etkiyi bankalarımız düzeltecek. Bu borçları belirli bir tutarda bankalara akdedelim.Bu firmalara kolay ödeme çözümleri sunacağız. Kredi kartı borcunun yalnızca anaparası tahsil edilecek ve tutar 36 ayda ödenecektir. Tüm kazançlar kaybedilecektir. Bu sayede yüzbinlerce vatandaşımız bu yükten kurtulacak ve rahat bir nefes alacaktır. Borç bataklığından yuvalar dağılmayacak." diye konuştu.

"VATANINI SEVEN, YARININI DÜŞÜNEN SANDIĞA GELSİN"



Videosunun sonunda oylama çağrısında bulunan Kılıçdaroğlu, “Değerli hemşerilerim, 28 Mayıs sadece bir seçim değil, ülke olarak birikmiş ya da batmış borçtan çıkmak için yapılan bir referandumdur” dedi.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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