Finans
16 Nisan 2023 - 10:15

Kredi kartı borcundan illallah edenlere yapılandırma müjdesi! Bi çırpıda borçlar bitecek

Borçlarıyla başı dertte olan vatandaşlara müjdeli haber geldi. Peki kredi kartı borcu yapılandırması nasıl yapılır? Tüm detaylar haberimizde.

Finans
16 Nisan 2023 - 10:15
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Kredi kartı borcundan illallah edenlere yapılandırma müjdesi! Bi çırpıda borçlar bitecek
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Özellikle son zamanlarda ekonomik zorluklar vatandaşın kredi kartı borçlarını da artırdı. Yükselen kredi kartı borçlarını ödeyemeyen vatandaşlar için yapılandırma şansı geldi! Peki yapılandırma nasıl yapılır? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

KREDİ KARTI BORCU YAPILANDIRMASI MÜMKÜN

Kredi kartı borçları artan ancak ödeme yapamayan vatandaşlar için yüz güldürecek haberler geldi. Kredi kartı borcu yapılandırması için borcun olduğu bankanın mobil uygulaması ya da internet bankacılığı üzerinden işlem yapılabiliyor. Mobil uygulamalar üzerinden kredi kartı bölümüne girerek yapılandırma ile ilgili adımları takip ederek işlemlerinizi tamamlayabileceksiniz. 



Kredi Kartı Borç Yapılandırmaları

Böylelikle kredi kartı borcunuzu ileri tarihe erteleyebilecek ya da yapılandırma yapabileceksiniz. Kredi kartı borç yapılandırması için iki farklı yöntem bulunuyor. Borçların ödemeleri ileri tarihe ertelenebileceği gibi her ay faiz uygulamasıyla birlikte yapılandırma yapılabiliyor ve 12 ay taksitle ödenebiliyor. Birçok farkı yolu olan yapılandırma ile ilgili mobil uygulama ve internet bankacılığı üzerinden işlemler tamamlanabiliyor. Kredi kartı borçlarının kaç aya kadar yapılandırılabileceği ve faiz oranları ile ilgili detaylı bilgiler bankalardan öğrenilebiliyor. 

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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