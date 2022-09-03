Kredi Kartı kullananlar dikkat! Kredi Kartı faizlerinde değişiklik yolda! 2022 Kredi Kartı faiz oranları













Faiz Oranı %1,73 oldu!

Gecikme Faizi %2,03 Oldu!

Son olarak 1 Aralık 2021 tarihinde değişikliğe uğrayan Kredi kartı ve kredili mevduat hesabı kredileri için uygulanacak olan azami faiz oranlarında değişikliğe gidildi. TCMB referans faizi 1,25’ten %1,18’e düşürüldü. Yeni faiz oranlarının 1 Eylül 2022 tarihinden itibaren geçerli olacağı duyuruldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nca (TCMB) Türk lirası kredi kartı işlemlerinde ve ve kredili mevduat hesabı kredilerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranları ile gecikme faiz oranları indirildi.Bununla birlikte TCMB referans faiz oranı %1,25’ten %1,18’e indirildi.Bununla beraber kredi ve KMH hesaplara uygulanacak olan akdi ve gecikme faiz oranları güncellenip oranlarda düşüş sağlandı. Yeni uygulanması planlanan TL akdi faiz oranı aylık %1,80 oranından %1,73’e düşürüldü. Bununla beraber yıllık oran ise %20,76 olarak belirlendi.Uygulanması planlanan aylık gecikme faizi azami %2,03, yıllık olarakta %24,36 şeklinde belirlendi. Yabancı para (YP) akdi faiz oranı da aylık %1,44’ten %1,38’e gecikme faizi oranı ise %1,74’ten %1,68’e düşürüldü.