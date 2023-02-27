Finans
27 Şubat 2023 - 13:13

Kredi kartı kullanıcıları sevinçten çıldıracak! Bugün yapan 300 TL para alacak

İş Bankası kartı olanların rastlamadığı fırsat ayaklarına geldi. Banka müşterilerinin yararlanabileceği o müjdeli kampanya için son gün 28 Şubat. İş Bankası kampanyasına dair merak edilenler...

Finans
27 Şubat 2023 - 13:13
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Kredi kartı kullanıcıları sevinçten çıldıracak! Bugün yapan 300 TL para alacak


Tüm vatandaşlar bankaların yaptığı kampanyaları yakından takip ederken İş Bankası benzeri görülmemiş imkanı müşterilerine sundu. Kampanyanın son başvuru tarihi 28 Şubat 2023 olurken maximum mobil veya işcep uygulamalarından tüketiciler kısmından kampanyalar bölümüne girerek katılım sağlanabilir.

İŞ BANKASI KAMPANYA AYRINTILARI

İş Bankası tarafından başlayan kampanya detayları resmi internet sayfası üzerinden yayınlandı. Kampanyaya takılmış olan vatandaşlar 300 TL değerinde Maxi puan kazanma imkanı sunulacak. İş Bankası tüm detayları tek tek paylaşırken işcep üzerinden market kampanyasına katılım sağlanır. 1 Şubat 28 Şubat tarihleri arasında Maximum kartınız ile maximum anlaşmalı olarak marketlerden yapılacak tek seferlik 400 TL ve üzeri peşin alışverişlerin devamında 30 TL toplamda ise 300 TL değerinde Maxipuan kullanım imkanı sunuldu. Maxipuanlar 3 Mart 2023 tarihine kadar kartlara yüklenmiş olacak.



İş bankası maxipuan

KAMPANYA DIŞINDA TUTULAR KARTLAR

İş Bankası kampanyasından yararlanmak için Maximum, MercedesCard, Maximiles, Maximiles Black, İş’te Üniversiteli, Maximum Genç kredi kartlarına sahip olmak gerekir. Bunlarla beraber ise bankamatik kartları ve maxipara kartları da aynı şekilde kampanya içerisindedir.

Kampanyaya dahil edilmeyecek olan kartlar ise şu şekilde açıklandı. Ticari kartlar, Aidatsız kartlar, Maximum Fırsat ve MaxiPuan kartlarıyla yapılan işlemler ise kampanyanın dışında tutulur. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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