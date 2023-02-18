Kredi kartı kullanırken şok yaşamayın! Bu tarihten itibaren iptal ediliyor: Artık kullanılmayacak!

6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 10 ili derinden sarsan deprem sonrasında BDDK tarafından yeni bir karar alındı. Peki kredi kartı kullanıcılarını yakından ilgilendiren yeni karar nedir? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
BDDK TARAFINDAN KREDİ KARTI KARARIMerkez üssü Kahramanmaraş olarak yaşanan iki büyük deprem felaketi sonrasında 10 ilin derinden sarsılması ve OHAL bölgesi ilan edilmesiyle birlikte kurumlar tarafından alınan kararlar da tek tek açıklanmaya başlandı. BDDK tarafından alınan ve bankalara iletilen karar temassız kart kullanımı ile ilgili oldu.
Verilen karara göre banka müşterileri kart kullanımlarında bütün ülke içinde ilk alışverişlerinde temassız işlemler esnasında şifre girecek, daha sonraki temassız işlemleri normal şekilde devam edecek. BDDK tarafından verilen bu kararla depremzede vatandaşların kartlarının kötü niyetle haberleri dışında kullanılmasının önüne geçilmesi olarak belirtildi.