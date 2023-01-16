Kredi kartı olan herkese 418 TL para iadesi! Hemen başvurana ödenecek: Bankada paranız kalmış olabilir!

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KREDİ KARTI KULLANANLAR DİKKAT! BANKADAN YÜKSEK MİKTARDAKİ PARANIZI GERİ ALMAYI UNUTMAYINBankaların kredi kartı kullanıcılarının hesaplarından yıllık kredi kartı ücretini kesmeye başlaması üzerine tüketici birlikleri uyarıda bulundu. Tüketici birlikleri, bankaların müşterilerinin bilgisi dışında yıllık işlem ücreti, yıllık kart ücreti ve kredi kartı ücreti gibi kesintiler yaptığı konusunda uyarıda bulundu. Kredi kartı sahiplerine bu kesintilerin yapılıp yapılmadığını kart ekstrelerinde kontrol etmelerini, yapıldıysa protesto ederek parayı bankadan geri almalarını tavsiye ediyorlar.
Tüketici birlikleri, kesintilerin müşterilerin bilgisi dışında yapılmış olması durumunda kart ekstrelerinin kontrol edilmesi ve yapılan kesintilerin bankaya protesto edilmesinin önemli olduğu konusunda uyardı. İtiraz edilmeden para bankadan geri talep edilemez. Tüketiciler 418 TL'lik ödemeyi geri almak için Tüketici Hakem Heyetine başvurabilir.