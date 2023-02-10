Kredi kartı olanlar uyarıldı: O bankadan flaş borç kararı!

Akbank, 6 ve 12 Şubat 2023 tarihleri arasında bulunan kredi kartı, tüketici kredileri ve taksitli ticari kredileri olan müşterilerinin ödemelerini 1 ay süre ile erteledi. Bu kapsamda, müşterilerin ödemelerinin bu süre zarfında erteleneceği bildirildi.
AKBANK DEPREM SONRASI DUYURDU: KREDİ KARTI ÖDEMESİ OLANLAR DİKKAT!Değerli Müşterilerimiz,
Kahramanmaraş ve çevre illerde meydana gelen deprem felaketi nedeniyle derin bir üzüntü içerisindeyiz. Depremden hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve yaralılara acil şifalar diliyoruz. Ülkemize geçmiş olsun.
Deprem felaketinden en fazla etkilenen illerdeki şubelerimizde son ödeme tarihi 6 ve 12 Şubat 2023 arasında bulunan kredi kartı, tüketici kredileri ve taksitli ticari kredileri olan müşterilerimizin ödemeleri 1 ay süre ile ertelenecektir. Bu süreçte ekstrenize ya da hesabınıza faiz yansıtılmayacağını ve gecikme bildirimi yapılmayacağını bilmenizi isteriz. Ayrıca, depremden etkilenen müşterilerimiz talep etmeleri durumunda, vadesi gelmiş veya 6 ay içinde vadesi gelecek borçlarının vadesini 6 Şubat 2023 tarihinden itibaren 6 ay sonraya erteleyebilirler. Akbank olarak her zaman olduğu gibi müşterilerimizin yanındayız.