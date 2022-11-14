Finans
14 Kasım 2022 - 19:25

Kredi kartı sahiplerine iade ödeme! Bankanıza verdiğiniz taleple 1007 TL geri alabilirsiniz

Türkiye'de 30 milyondan fazla kredi kartı kullanıcısı hakkında emsal kararlar oluşturulmaya devam ediyor. Kredi kartı sahiplerine 1007 TL iadelerin yapılması yönünde bir karar alındı. İşte detaylar..

Finans
14 Kasım 2022 - 19:25
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Kredi kartı sahiplerine iade ödeme! Bankanıza verdiğiniz taleple 1007 TL geri alabilirsiniz
 

Tüketici haklarını korumaya yönelik birçok açıklama yapıldı ancak bu süreçte cebinde kredi kartı olan kişiler de uyarıldı. Koronavirüs pandemisi ülke genelinde kredi kartı kullanımını zorunlu kılınırken enflasyon yükseldikçe kredi kartı limitleri de güncellendi.

Bankalar kredi kartı müşteri sayısını artırmaya çalışırken bu süreçte kredi kartı ücretlerini düşürmeye devam ediyorlar. Birçok banka kredi kartı ücreti almaya devam ediyor, ancak davanın sonucu birçok emsal teşkil ediyor. Bu süreçte kredi kartı ücretleri düşürüldü, ancak vatandaşlar para iadesini geri almanın yollarını aramaya başladı. Kamunun gündeminde olan bankalardan kredi kartı ücretlerinin nasıl alınacağı hakkında daha fazla bilgi için haberimizin detayını inceleyebilirsiniz.

KREDİ KARTI AİDATI NASIL GERİ ALINABİLİR?

Kredi kartı sahiplerine iade ödeme

Kredi kartları aynı zamanda ülke genelinde bankaların en büyük gelir kaynaklarından birini oluşturan kredi limitlerinden biridir. Banka kredi kartı ürünleri, kendi avantajları ile karakterize edilir, ancak 2022'nin sonunda, Ekim, Kasım ve Aralık aylarında banka kredi kartı ekstrelerinde yıllık ücretler görünecektir. Yansıma ücretinden sonra soru, geri ödemenin nasıl alınacağıdır.

Tüketici Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu konuyla ilgili şunları söyledi:

Tüm kart düzenleyicileri bu alternatifleri tüketicilere sunmamakta ve güçlü itirazlar durumunda “isterseniz size ücretsiz bir kart verebiliriz” yaklaşımını belirtmekte, tek taraflı olarak ücretleri yansıtmaktadır. Ücretsiz kartların sağlanmasına ilişkin yasa, bankaların kart sahiplerine otomatik olarak ücretsiz kart sağlamasını şart koşuyor. Ancak, tüketici talebi gelmedikçe tüm bankalar bunu hatırlamaz. Vatandaşlar, kurumlar tarafından alınan kart ücretlerine itiraz edebilir. Bir sonuca varılmazsa Tüketici Hakem Kurulu ile iletişime geçmelisiniz. Buradan bir sonuç alınmazsa, "15 gün içinde tüketici mahkemesine başvurun" ve tüketicilere itiraz haklarını hatırlatın.

Bankalar çeşitli kredi kartı ücretleri almaktadır. Bu bağışları almak için e-Devlet üzerinden de başvurabilirsiniz.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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