Kredi kartı ve kredi borçlularına müjde: 3 ay geri ödemesiz yeni paket hazırlandı!

Geçtiğimiz günlerde açıklanan kredi paketinde gözler QNB Finansbank'ın üzerindeyken, QNB Finansbank'ın kredi dağıtma konusunda çekingen davranmadığı dikkat çekti. QNB Finansbank, bünyesine yeni katılan müşterilerine özel borç servis kredisi sunacağını duyurdu. Kredinin 50 bin lira değerinde olduğu söyleniyor. Ayrıca 3 ay geri ödemeli kredi kampanyası ile 10.000 lira faizsiz nakit avans imkanı sunulacağı açıklandı.
MÜŞTERİLERE ÖZEL BORÇ KAPATMA KREDİSİ
QNB Finansbank'ın borç kapatma kredisi ile ilgili tüm merak edilen detaylar paylaşıldı. Bu kapsamda kredi kredi bilgileri şöyledir: "Esnek ödeme seçenekleri sunulur. Borçlunun bankasına ücretsiz EFT yapılır. İhtiyaç kredisi borcunun tamamı aktarılır. Kredi kartı borçlarının da belirli kısmı ödenebilir. İletişim Mortgage ve QNB Finansbank hesap yükümlülüklerinizin yerine getirilmeyeceğini diğer bankalara bildirmelisiniz.