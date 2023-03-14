Kredi
14 Mart 2023 - 22:53

Kredi kartı ve kredi borçlularına müjde: 3 ay geri ödemesiz yeni paket hazırlandı!

Kredi paketindeki yeni gelişmelerin devam ettiği, kampanyanın öncülüğünü QNB Finansbank'ın sürdürdüğü kaydedildi. Finansbank 5'li paketini açıkladı ve yeni müşterilere farklı kredi türleri sunacağını duyurdu.

Kredi
14 Mart 2023 - 22:53
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Kredi kartı ve kredi borçlularına müjde: 3 ay geri ödemesiz yeni paket hazırlandı!


Geçtiğimiz günlerde açıklanan kredi paketinde gözler QNB Finansbank'ın üzerindeyken, QNB Finansbank'ın kredi dağıtma konusunda çekingen davranmadığı dikkat çekti. QNB Finansbank, bünyesine yeni katılan müşterilerine özel borç servis kredisi sunacağını duyurdu. Kredinin 50 bin lira değerinde olduğu söyleniyor. Ayrıca 3 ay geri ödemeli kredi kampanyası ile 10.000 lira faizsiz nakit avans imkanı sunulacağı açıklandı.

MÜŞTERİLERE ÖZEL BORÇ KAPATMA KREDİSİ

Kredi kartı ve kredi borçlularına müjde 3 ay geri ödemesiz yeni paket hazırlandı

QNB Finansbank, borçlarını konsolide etmek ve ödemelerini kolaylaştırmak isteyen vatandaşlar için kazançlı kredi paketleri hazırladı ancak QNB Finansbank'tan alacakları kredilerle borçlarını kapatabilecekleri kaydedildi.



QNB Finansbank'ın borç kapatma kredisi ile ilgili tüm merak edilen detaylar paylaşıldı. Bu kapsamda kredi kredi bilgileri şöyledir: "Esnek ödeme seçenekleri sunulur. Borçlunun bankasına ücretsiz EFT yapılır. İhtiyaç kredisi borcunun tamamı aktarılır. Kredi kartı borçlarının da belirli kısmı ödenebilir. İletişim Mortgage ve QNB Finansbank hesap yükümlülüklerinizin yerine getirilmeyeceğini diğer bankalara bildirmelisiniz.

ÖDEME DETAYLARI

Kredi tutarı 50.000 TL olmakla birlikte 36 ay vade seçeneği de bulunmaktadır. Aylık taksit 1.139 TL olurken, toplam geri ödemesi 77.005,81 TL olarak bildirildi.

QNB Finansbank'a öncelikle şubeye giderek borç kapatma başvurusu yapabileceğinizi belirtiyor ve "T.C. Kimlik Kartı İkamet Gelir Belgesi" ile başvuru yapılabileceğini belirtiyor.

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