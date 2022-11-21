Kredi
21 Kasım 2022 - 01:07

Kredi kartında temassız özelliği olanlar dikkat: 75 TL hediye veriliyor! Hemen katılın

Vakıfbank kredi kartı olanlar için kampanya duyurusu yapıldı. Mobil temassız ödeme özelliğini kullananlara 75 TL ödül verilecek. Detaylar haberimizde...

Kredi
21 Kasım 2022 - 01:07
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Kredi kartında temassız özelliği olanlar dikkat: 75 TL hediye veriliyor! Hemen katılın


Kamu bankaları peş peşe kampanyalarını duyuruyor. Vakıfbank’ın resmi internet sitesinde yer alan kampanya duyurusuna göre temassız ödeme özelliğini kullananlar toplam 75 TL Worldpuan kazanacak. Kampanya detaylarını haberimizin içerisinde derledik.

Vakıfbank’tan 75 TL hediye!

Vakıfbank müşterilerine özel yeni kampanyasını başlattı. Buna göre 1 Kasım – 30 Kasım 2022 tarihleri arasında Vakıfbank Mobil Temassız Ödeme ile farklı günlerde ve tek seferde yapılan her 75 TL ve üzeri alışverişe 5 TL, toplam 75 TL Worldpuan hediye edilecek. Aynı gün içerisinde tek seferde yapılan mobil temassız ödeme işlemlerinin yalnızca ilki kampanyaya dahil ediliyor.



Kampanya sayesinde kredi kartında mobil temassız ödeme özelliği olan tüm müşteriler toplam75 TL puan kazanabilecekler. Kazandıkları puanları da diğer alışverişlerinde kolayca kullanabilecekler.

vakıfbank

Bu kampanyadan yararlanabilmek için müşterilerin mutlaka katılım sağlaması gerekiyor. Katılım yalnızca Vakıfbank Mobil üzerinden yapılabiliyor. Cepte Kazan üzerinden “ Hemen Katıl “ butonuna tıklayarak katılım gerçekleştirmiş olacaklar.

Kampanyaya peşin ya da taksitlendirme yapılabilen harcamalar da dahildir. Kampanya ile kazanılan Worldpuanlar, 9 Aralık 2022 tarihine kadar bireysel ve kullanıma açık olan kredi kartlarına yüklenmektedir. Kartınıza tanımlanan puanları bir gün sonra hemen kullanabilirsiniz. Ancak puanlarınızı 24 Aralık 2022 tarihine kadar kullanmadığınız takdirde 25 Aralık’ta kartınızdan silinecektir.

Mobil temassız ödeme özelliği Android ve NFC özelliği olan 5.0 ve üzeri sürümlü akıllı telefonlarda çalışmaktadır. Eğer Vakıfbank kredi kartı kullanıcısıysanız ve telefonunuzda mobil temassız ödeme özelliği bulunuyorsa kampanyaya hemen katılıp yapacağınız her 75 TL ve üzeri alışverişe 5 TL, toplamda 75 TL Worldpuan kazanabileceksiniz.

Kampanya ile ilgili daha fazla bilgiyi öğrenmek için vakifkart.com.tr adresine girebilirsiniz.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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