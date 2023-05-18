Kredi kartından nakit avans çekme dönemi kapandı!

Merkez Bankası, 16 Mayıs'ta duyurduğu yeni düzenleme ile tüketici kredileri kapsamına garantili tahvilleri dahil etti. Bu çerçevede Merkez Bankası tarafından, kredi kartı limitini aşanların kredi kartı ile nakit çekme ve mücevherat harcamalarında yüzde 30 oranında teminata tabi tutulmasına karar vermiştir.
KREDİ KARTINDAN NAKİT AVANS KAPATILDI
Sektör temsilcileri, bundan bir ay önce faiz oranlarının düşük olması nedeniyle herkesin kredi kartlarına yüzde 1,36 oranında nakit avans kullandığına dikkat çekerek, söz konusu durum bankaların aleyhine olduğuna işaret şeklinde gösterildi. Bankacılık sektörüne göre enflasyon talebi kontrol altına alınmıştır.