EKONOMİ
18 Mayıs 2023 - 13:13

Kredi kartından nakit avans çekme dönemi kapandı!

Banka kaynakları, tüketici talebine nakit avans ile cevap verdiklerini belirterek, 'Kredi kartlarından 1,36 faiz oranıyla nakit avans çekildi. Teminat şartıyla birlikte çoğu banka Pazartesi gününden itibaren kredi kartı nakit avanslarını kapattı." şeklinde bir açıklama yaptılar.

EKONOMİ
18 Mayıs 2023 - 13:13
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Kredi kartından nakit avans çekme dönemi kapandı!


Merkez Bankası, 16 Mayıs'ta duyurduğu yeni düzenleme ile tüketici kredileri kapsamına garantili tahvilleri dahil etti. Bu çerçevede Merkez Bankası tarafından, kredi kartı limitini aşanların kredi kartı ile nakit çekme ve mücevherat harcamalarında yüzde 30 oranında teminata tabi tutulmasına karar vermiştir.

KREDİ KARTINDAN NAKİT AVANS KAPATILDI

Kredi kartından nakit avans çekme dönemi kapandı!

Banka kaynaklarından yapılan açıklamada, "Tüketiciler Kredi kartı üzerinden 1.36 faiz oranı ile nakit avans çekerek bu nakit avansla ihtiyaçlarını karşılardı. Teminat şartıyla çoğu banka Pazartesi gününden itibaren kredi kartı nakit avanslarını kapattı” denildi.



Sektör temsilcileri, bundan bir ay önce faiz oranlarının düşük olması nedeniyle herkesin kredi kartlarına yüzde 1,36 oranında nakit avans kullandığına dikkat çekerek, söz konusu durum bankaların aleyhine olduğuna işaret şeklinde gösterildi. Bankacılık sektörüne göre enflasyon talebi kontrol altına alınmıştır.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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