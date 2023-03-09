Kredi kartının üzerinde Bankkart yazanlar dikkat! Bunu yapanlara 100 TL ödenecek







KAMPANYANIN DETAYLARI VE BAŞVURU YÖNTEMİ







Ziraat Bankası, kart sahiplerine özel bir kampanya düzenlediğini duyurdu. Kampanya kapsamında, QR (Karekod) ödeme yöntemiyle tek seferde yapılacak 100 TL ve üzeri her alışverişe 10 TL, toplamda 100 TL Bankkart Lira yüklenecek. Kampanya 1-31 Mart 2023 tarihleri arasında geçerli olup, Bankkart Mobil veya Ziraat Mobil uygulamaları üzerinden katılım sağlanabilecek. Kampanya süresince QR ödeme yöntemiyle yapılan alışverişler peşin ya da taksitli olarak gerçekleştirilebilecek. Ancak aynı gün ve aynı iş yerinden yapılan işlemlerden sadece ilki kampanyaya dahil edilecek. Son katılım tarihi olarak 31 Mart belirtilen kampanya ile ilgili ayrıntılı bilgi Ziraat Bankası web sitesinde yer almaktadır.QR (Karekod) ödeme yöntemi aracılığıyla gerçekleştirilecek 100 TL'nin üzerindeki alışverişlerde, Ziraat Bankası kart sahiplerine toplamda 100 TL Bankkart Lira hediye edileceği duyuruldu. Son katılım tarihi 31 Mart olarak belirtilen kampanya, 1-31 Mart 2023 tarihleri arasında geçerli olacak. Katılım için Bankkart Mobil uygulaması kullanılması gerektiği vurgulanan duyuruda, aynı iş yerinden aynı gün yapılan işlemlerden sadece ilkinin kampanyaya dahil edileceği belirtildi. Kampanya kapsamında, Bankkart Mobil veya Ziraat Mobil uygulaması ile POS'ta QR ödeme yöntemi kullanılarak peşin ya da taksitli ödemeler gerçekleştirilebilecek.QR ödeme yöntemi kullanmak için, ödemenin yapılacağı görevliye bildirmeniz gerektiği, Bankkart Mobil uygulamasındaki "Ödemeler" menüsünden POS ekranındaki barkodu okutarak ödemeyi tamamlayabileceğiniz belirtildi. Kampanyadan en fazla 100 TL Bankkart Lira kazanılabileceği, Bankkart Başak, Bankkart Business ve Bankkart Ücretsiz ürünleri ile sağlanan işlemlerin kampanya çerçevesinde değerlendirilmeyeceği açıklandı. Kampanya koşullarını sağlayan müşterilere Bankkart Liralarının anında yükleneceği, iptal, iade, Bankkart Lira kullanım işlemleri ve nakit çekim işlemlerinin kampanya çerçevesinde değerlendirilmeyeceği, karta para yükleme işlemlerinin kampanyaya dahil olmayacağı belirtildi. Kampanya dönemi boyunca geri iade edilen işlemler sonucu kazanılan Bankkart Liralarının geri alınacağı ve yeterli Bankkart Lira olmadığı durumlarda borç yansıtılacağı da duyuruda yer aldı.