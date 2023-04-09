Kredi kartınızın son 6 hanesini hemen kontrol edin! Listedeki kişilere 2000 TL para iadesi yapılacak: Bankadan duyuru yapıldı

Halkbank, müşterilerine özel kampanyalarına devam ediyor. Banka, resmi sitesi üzerinden duyurulan kampanyalarıyla ilgili detayları paylaştı. Halkbank Paraf kart sahiplerine yönelik bir kampanya başlattı ve müşterilere 2.000 TL ParafPara hediye edileceği açıklandı. İşte detaylar... Kampanya kapsamında, alışveriş yapmadan önce kredi
kartının son 6 hanesiyle birlikte anahtar kelimeyi yazarak boşluk bırakıp 3404'e SMS göndermek gerekiyor. Böylece müşteriler, anında 2.000 TL'ye kadar ParafPara kazanabilecekler.
Halkbank'ın müşterilerine yönelik düzenlediği bu kampanya, alışveriş yapan müşterilerin avantajlı çıkmasını hedefliyor. Kampanya ile ilgili detaylar, bankanın resmi sitesinde yer almaktadır.
KAMPANYA AYRINTILARI
Halk Bankası, müşterilerine özel bir kampanya düzenliyor ve 2.000 TL değerinde ParafPara hediye ediyor. Kampanyaya katılmak için, kredi kartının son 6 hanesi ile birlikte belirtilen anahtar kelimeyi yazarak aralarında boşluk bırakarak 3404'e SMS göndermeniz yeterli olacaktır. Kampanya kapsamında, 5.000 TL'ye kadar olan harcamalarda 400 TL, 10.000 TL'ye kadar olan harcamalarda 1.000 TL, 15.000 TL'ye kadar olan harcamalarda 1.500 TL ve 20.000 TL'ye kadar olan harcamalarda 2.000 TL ParafPara kazanabilirsiniz. Kampanyaya yalnızca bir harcama sözü seçerek katılabilirsiniz. Kazanılan ParafPara tutarı, kayıtlı olan karta 12 ekstre dönemi boyunca her ekstre döneminde verilen harcama sözü kadar alışveriş yapmanız durumunda peşin ve tek seferde yüklenecektir. Kampanyaya, Turkcell, Vodafone veya Türk Telekom operatörleri üzerinden ve yurt içinde gönderilen ücretsiz SMS ile katılabilirsiniz. Halkbank'ın müşterilerine özel düzenlediği kampanya, sadece bireysel asıl Paraf ve Parafly kredi kartları için geçerlidir. Ticari kartlar, Halkcardlar, sanal kartlar ve ek kartlar kampanyaya katılamaz veya söz veremez. Kampanyaya katılmak için seçeceğiniz kredi kartının açık ve kullanılabilir bir kart olması gerekmektedir. Kampanya kayıttan sonraki ilk ekstre kesimi ile başlar ve 12 ekstre dönemini kapsar. Kampanyaya katılım, bankada kayıtlı cep telefonu numarasından gönderilen SMS üzerinden yapılacak ve müşteriler sadece asıl kredi kartlarıyla kayıt olabileceklerdir. Alışverişler kampanyaya kayıt olunan asıl kartla veya kayıt olunan asıl karta bağlı ek kartlar ile yapılmalıdır.