Kredi kartıyla alışveriş yapanlar dikkat! ATM'den kontrol edin: Hesabınıza para iadesi yapıldı

Kredi kartı kullanan banka müşterileri senelik olarak kartlarının aidat tutarlarını ödüyor. Borç olarak yansıtılan aidat ödemelerinin geçmişe dönük talep edilebileceği öğrenildi. Peki kredi kartı aidat ödemeleri nasıl iade alınır? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
KREDİ KARTI AİDAT ÖDEMELERİ GERİ ALINABİLİRKredi kartı aidat ödemeleri senelik olarak müşterilerin ekstrelerine yansıyor. Ancak kredi kartı aidat ödemeleri de sık sık artıyor. Bankalar tarafından verilen kredi kartı sözleşmesinde yer alan aidat ödemesinin yer aldığı yeni sözleşmeye göre müşteriler kullanım ücretlerini talep edebiliyor. Kredi kartı alırken imzalanan sözleşme neticesinde bu şekilde bir madde yer alan müşteriler ödeme iadesi talep edebilirken, bu madde yer almayan kişiler bu ödemeyi talep edemiyor.
İtiraz edecek müşterilerin banka ile iletişime geçerek şube üzerinden bir dilekçe vermesi gerekiyor. İtiraz dilekçesi veren müşteriler geçmişe dönük aidat ödemelerini de iade alabiliyor. Kredi kartı aidatını ödeyen ya da hesabından otomatik olarak çekilen müşteriler geçmişe dönük itiraz etme hakkını kullanabiliyor. İtiraz etmek için dilekçe verilmesi ve aidatın çekildiğini ispat etmek gerekiyor. Tüketici Hakem Heyetine gidip bu konuda başvuru da yapılabiliyor aynı zamanda e-Devlet sistemi üzerinden posta göndererek iade işlemleri başlatılabiliyor. E-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra arama kısmına TUBİS yazarak başvuru yapabilirsiniz. TUBİS sayfasına girdikten sonra aidat ödediğiniz dekont, banka vergi numarası, adres ve e-posta bilgilerinizi doldurmanız gerekiyor.