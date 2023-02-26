Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından gelen açıklama üzerine sosyal medya üzerinden yeni karar duyurusu yapıldı. Kahramanmaraş merkezli yaşana depremden 10 il yakından etkilenirken borcu olanlar için düzenlemeye gidildi. Depremin etkilediği illerde yerleşik üye iş yerlerince kredi kartları ile yapılacak alışverişler için taksitlendirmeler başladı.
Finans
26 Şubat 2023 - 11:00
Kredi kartıyla alışveriş yapanlara duyuruldu! Artık bu istenecek: Sadece bir kez...
Kredi kartı kullanarak alışveriş yapanları yakından ilgilendiren gelişmeler yaşanmaya devam ederken Hazine ve Maliye Bakanlığı, Düzenleme ve Denetleme Kurumu yaşanan deprem felaketi sonrasında yeni kararını açıkladı. Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem üzerine vatandaşların kredi ve kredi kartı borçları için müjdeli haber geldi.
Finans
26 Şubat 2023 - 11:00