Finans
26 Şubat 2023 - 11:00

Kredi kartıyla alışveriş yapanlara duyuruldu! Artık bu istenecek: Sadece bir kez...

Kredi kartı kullanarak alışveriş yapanları yakından ilgilendiren gelişmeler yaşanmaya devam ederken Hazine ve Maliye Bakanlığı, Düzenleme ve Denetleme Kurumu yaşanan deprem felaketi sonrasında yeni kararını açıkladı. Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem üzerine vatandaşların kredi ve kredi kartı borçları için müjdeli haber geldi.

Finans
26 Şubat 2023 - 11:00
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Kredi kartıyla alışveriş yapanlara duyuruldu! Artık bu istenecek: Sadece bir kez...
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Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından gelen açıklama üzerine sosyal medya üzerinden yeni karar duyurusu yapıldı. Kahramanmaraş merkezli yaşana depremden 10 il yakından etkilenirken borcu olanlar için düzenlemeye gidildi. Depremin etkilediği illerde yerleşik üye iş yerlerince kredi kartları ile yapılacak alışverişler için taksitlendirmeler başladı.

BAKANLIKTAN KREDİ KARTI KULLANANLARA ÇAĞRI

Depremden etkilenen vatandaşların kredi kartı üzerinden gerçekleştirdiği mal ve hizmet satımlarında kredi kartları taksitlendirme süreleri bir kat değerinde artışa gösterecek. Kredi kartlarında limite bakılmadan asgari ücret tutarı üzerinden asgari ödemeler yüzde 20 oranında belirlenirken kart limiti de bankalar tarafından dikkate alınmasına karar verildi.



kredi kartı alışverişleri

KARTLI ÖDEMELERDE TEMASSIZ İŞLEMLERDE ŞİFRE ŞARTI VAR MI?

Bakanlık tarafından gelen açıklamalar üzerinde bankalar, finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerince kullandırılan tüketici ve taşıt kredilerinin anapara ve faiz ödemelerinin müşterilerin talebiyle ertelerken aynı zamanda yapılandırılmasına yönelik harekete geçildi. Kredi kullanan müşterilerinden alınması gereken kredi derecelendirme notlarında ise zorunlu olarak ilave belgelerin temini bankaların isteğine bırakılarak bağımsız olarak denetlemeler yapılması süresi deprem bölgelerinde ki şirketler için uzatılmasına karar verildi. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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