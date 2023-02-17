Kredi kartıyla alışverişe çıkarken dikkat! Temassız ödeme için flaş karar çıktı: Artık sadece bu şekilde yapılacak!

Kahramanmaraş merkezli olarak yaşanan ve 10 ili büyük yıkımlarla etkileyen iki büyük deprem felaketi sonrasında kurum ve kuruluşlar kararlarını paylaşmaya başladı. Peki kredi kartı kullanımında neden temassız özellik kapatıldı? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
KREDİ KARTLARI TEMASSIZ ÖZELLİĞİ KAPATILDI6 Şubat tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık ilçesi ve Kahramanmaraş Elbistan ilçesi olarak yaşanan 7.7 ve 7.6'lık iki büyük deprem sonrasında deprem bölgesinde bulunan vatandaşlardan bazılarının kredi kartının üçüncü kişilerin eline geçtiği ve habersiz şekilde alışveriş yapıldığı öğrenildi.
Tespit edilen bu durum sonrasında BDDK tarafından bütün bankalara talimat verildi ve kredi kartı temassız özelliklerinin ilk kullanım dahil edilecek şekilde kapatılmasına karar verildi. Verilen karara göre müşteriler kredi kartlarıyla yaptıkları ilk alışverişlerinde temassız özelliğini kullanmadan şifrelerini girdikten sonra diğer alışverişlerinde temassız özelliğini kullanmaya devam edebiliyor. BDDK tarafından yapılan açıklamaya göre banka müşterilerinin bilgileri olmadan kartlarının kullanılmasına engel olunması amacıyla yalnızca deprem bölgesi olan illerde değil bütün ülkede banka müşterilerinin kart kullanımlarında ilk ödemelerde temassız işlem yapılırken şifre istenmesi ve sonrasında işlemlerin aynı şekilde yapılmaya devam edilmesine karar verildi.