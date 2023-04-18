Kredi kartıyla bayram alışverişi yapanlar! Ay sonuna kadar bunu yapanlar 600 TL'yi kapacak

Bankaların kredi kartı kampanyaları, tüm hızıyla devam ederken İş Bankası da Ramazan ayı nedeniyle müşterilerine özel fırsatlar sunmaya devam ediyor. İş Bankası Maksimum kredi kartı sahipleri için başlatılan kampanyada, Ramazan market alışverişlerine özel 600 TL MaxiPuan para iadesi fırsatı veriliyor.
KAMPANYAYA KATILMAK İÇİN İZLENMESİ GERKEN YOL
Kampanyaya katılmak için, müşterilerin Maximum Mobil veya İşCep uygulamalarında yer alan "Kampanyalar" bölümüne girmeleri ve ilgili kampanyadaki "KATIL" butonuna basmaları yeterli olacaktır. Kampanyaya katılan müşteriler, 20 Mart-30 Nisan 2023 tarihleri arasında, Maximum anlaşmalı marketlerden tek seferde yapacakları 400 TL ve üzeri ilk peşin market alışverişlerinden sonra farklı günlerde yapacakları 400 TL ve üzeri her peşin alışveriş için 40 TL MaxiPuan kazanacaklar. Bu şekilde toplamda 600 TL'ye kadar MaxiPuan kazanma fırsatı sunuluyor. Kampanya kapsamında, İş Bankası Maximum, Maximiles, Privia markalı tüm bireysel kredi kartları, İş Bankası Bankamatik Kartları ve Maxipara Kart kullanılarak yapılan alışverişler, market sektöründe yer alan mağazaların sanal mağaza ve/veya mobil uygulamalarından yapılan market alışverişleri de kampanyaya dahil edilecektir. Müşterilerin fırsattan yararlanmak için kampanya şartlarını detaylı bir şekilde incelemeleri ve kampanyaya katılmadan önce gerekli işlemleri gerçekleştirmeleri gerekiyor. İş Bankası'nın müşterilerine sunmuş olduğu bu fırsat, Ramazan ayı boyunca alışveriş yapacak olanların dikkatini çekeceğe benziyor.
KAMPANYA DETAYLARI
İş Bankası'nın Ramazan Market Kampanyası, İş Bankası Maksimum kredi kartı olan müşterilere yönelik olarak başlatıldı ve müşterilerin market alışverişlerinden para iadesi kazanmalarını sağlıyor. Kampanyaya katılmak için müşterilerin Maximum Mobil veya İşCep uygulamasında kampanyayı seçmeleri ve belirtilen tarihler arasında tek seferde yapacakları 400 TL ve üzeri ilk peşin market alışverişlerinden sonra farklı günlerde yapacakları 400 TL ve üzeri her peşin alışverişlerinde 40 TL MaxiPuan kazanmaları gerekiyor. Bu MaxiPuan'lar, 4 Mayıs 2023 tarihine kadar müşterinin son kullandığı kartına yüklenecek ve 30 Haziran 2023 tarihine kadar kullanılabilecek. İş Bankası'nın bu kampanyası gibi diğer bankaların da kredi kartı kampanyaları bulunuyor. Ziraat Bankası kredi kartı olan müşterilere 300 TL para iadesi sunarken, Garanti Bankası, Akbank, Yapı Kredi, Halkbank ve QNB Finansbank gibi diğer bankaların da benzer kampanyaları mevcut. Bu nedenle, müşteriler harcama yapmadan önce kampanyalara katılarak para iadesi alma fırsatını yakalayabilirler. Ancak, kampanyaların şartlarını dikkatle okumak ve belirtilen tarihler arasında harcama yapmak gerekiyor.