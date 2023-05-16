EKONOMİ
16 Mayıs 2023 - 12:59

Kredi kartlı alışverişlerde slip devri kapanıyor, dijital slip devri başlıyor!

Kredi kartı ile alışverişlerde slip alma devri geride bırakılıyor. 1 Aralık'tan itibaren yeni başvurularla birlikte kartlı alışverişlerde slip döngüsü sona erecek.

EKONOMİ
16 Mayıs 2023 - 12:59
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Kredi kartlı alışverişlerde slip devri kapanıyor, dijital slip devri başlıyor!


Bankacılık Düzenleme Kurumu (BDDK) tarafından alınan bir kararda POS cihazlarında kağıt tüketimini azaltmaya yönelik yeni düzenlemeler getirildiği bildirildi. Bu düzenleme kapsamında, kartlı alışverişlerde kağıt makbuz almak istemeyen kart kullanıcıları, bu belgeleri dijital ortamda alıp saklayabilirler.

1 ARALIK'TA BAŞLIYOR

Kredi kartlı alışverişlerde slip devri kapanıyor, dijital slip devri başlıyor

BDDK tarafından yayınlanan düzenlemede; kartı veren banka ile kartı işleyen bankanın aynı olduğu işlemlerde 1 Eylül 2023'te geçerli olurken kartı veren banka ile kartı işleyen bankanın farklı olduğu işlemlerde ise söz konusu uygulama 1 Aralık 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak.



Avantajlar arasında daha düşük hizmet maliyetleri, zaman tasarrufu ve düzenleyici uygulama kağıt ve belge tüketimini azalttığı için daha düşük karbon ayak izi yer alıyor. Söz konusu düzenlemeler, çevreye zarar vermeden sürdürülebilir kalkınma konusunu hedefleyen yeşil ekonomi için de oldukça önemlidir.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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