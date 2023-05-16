Kredi kartlı alışverişlerde slip devri kapanıyor, dijital slip devri başlıyor!

Bankacılık Düzenleme Kurumu (BDDK) tarafından alınan bir kararda POS cihazlarında kağıt tüketimini azaltmaya yönelik yeni düzenlemeler getirildiği bildirildi. Bu düzenleme kapsamında, kartlı alışverişlerde kağıt makbuz almak istemeyen kart kullanıcıları, bu belgeleri dijital ortamda alıp saklayabilirler.
1 ARALIK'TA BAŞLIYOR
Avantajlar arasında daha düşük hizmet maliyetleri, zaman tasarrufu ve düzenleyici uygulama kağıt ve belge tüketimini azalttığı için daha düşük karbon ayak izi yer alıyor. Söz konusu düzenlemeler, çevreye zarar vermeden sürdürülebilir kalkınma konusunu hedefleyen yeşil ekonomi için de oldukça önemlidir.