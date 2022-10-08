EKONOMİ
08 Ekim 2022 - 12:02

Kredi, kredi kartı, KYK borcundan kara listeye alınanlara müjde! Temmuz'a kadar faizleri silinen listeden çıkarılacak..

Milyonlarca vatandaşın beklediği torba yasa TBMM Genel Kurulu'na geldi. Düzenleme, öğrenci KYK borcunun faizini ortadan kaldırırken 2,7 milyar liralık maske cezasını muaf tutuyor. Kredi, kredi kartı borcu, karşılıksız çek, cep kambiyo senedi ve daha fazlası ile ilgili sorunlar nedeniyle kara listeye alınanlar için iyi haber. Sonuç olarak, Temmuz 2023'e kadar borcunu ödeyenler listeden çıkarılacak. İşte milyonların beklediği torba yasanın detayları...

EKONOMİ
08 Ekim 2022 - 12:02
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Kredi, kredi kartı, KYK borcundan kara listeye alınanlara müjde! Temmuz'a kadar faizleri silinen listeden çıkarılacak..


KYK borcuna faizin kaldırılması, maske cezalarının kaldırılması, kredi kartı borcu, karşılıksız çek, senet ve diğer hususlara ilişkin yeni düzenlemeleri içeren bir torba yasa teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'na sunuldu. Önümüzdeki hafta TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek olan torba yasa milyonlarca insanı etkileyecek. Vatandaşların gözü ve kulağı tasarının geçmesi için Meclis'e çevrildiği için AKP'den konuya ilişkin bir açıklama geldi.

Torba yasa detayları

KYK BORCUNDA FAİZLER SİLİNİYOR!



Önergeye göre, 1.392.000 eğitim kredisi ve 26.000 katkı kredisinin faizleri torba yasa kapsamında iptal edilecek.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında Öğrenim kredisi kullanan öğrencilerin, borçlarını 2 yıl sonrasında başlamak üzere ve kredi aldıkları süreçte aldıkları miktarın aylık dönemler halinde ödemelerine olanak tanınacağını söyledi. Elitaş, açıklamasında ayrıca KYK'dan öğrenim kredisi alan ve geri ödeme süresini geçen öğrencilerin anapara hariç önceki enflasyona bağlı borçlarının mahsup edilmeyeceğini de ifade etti.

"MEZUN OLUNDUKTAN 2 YIL SONRA"

Mustafa Elitaş KYK borç düzenlemesine ilişkin yaptığı açıklamasında bir sonraki dönem için öğrenci mezun olduktan sonra iki yıl KYK kredisine faiz ödemeyeceğini ve 2 yıl sonra da, yıllık yüzde 10'u geçmeyecek şekilde bir faiz uygulanacağını aktardı.

KREDİ ve KREDİ KARTI BORCUNDAN KARA LİSTEDE OLANLARA BÜYÜK FIRSAT!

Meclis'e getirilen torba yasa teklifinde vadesi geçmiş bakiyelerini 1 Temmuz 2023'e kadar ödemeleri koşuluyla kredi, kredi kartı borcu, karşılıksız çek, senet vb. sorunlar nedeniyle kara listeye alınan kişilerin listeden çıkarılmasın içeren bir kararname içeriyor.

2.7 MİLYARLIK MASKE CEZASI KALDIRILIYOR

Mustafa Elitaş, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında maske ve sokağa çıkma yasaklarını ihlal eden vatandaşlara toplam 2,7 milyar lira para cezası verildiğini belirterek, halka yazılan iddialardan vazgeçildiğini söyledi. 

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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