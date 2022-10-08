Kredi, kredi kartı, KYK borcundan kara listeye alınanlara müjde! Temmuz'a kadar faizleri silinen listeden çıkarılacak..







KYK BORCUNDA FAİZLER SİLİNİYOR!







"MEZUN OLUNDUKTAN 2 YIL SONRA"

KREDİ ve KREDİ KARTI BORCUNDAN KARA LİSTEDE OLANLARA BÜYÜK FIRSAT!

2.7 MİLYARLIK MASKE CEZASI KALDIRILIYOR

KYK borcuna faizin kaldırılması, maske cezalarının kaldırılması, kredi kartı borcu, karşılıksız çek, senet ve diğer hususlara ilişkin yeni düzenlemeleri içeren bir torba yasa teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'na sunuldu. Önümüzdeki hafta TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek olan torba yasa milyonlarca insanı etkileyecek. Vatandaşların gözü ve kulağı tasarının geçmesi için Meclis'e çevrildiği için AKP'den konuya ilişkin bir açıklama geldi.Önergeye göre, 1.392.000 eğitim kredisi ve 26.000 katkı kredisinin faizleri torba yasa kapsamında iptal edilecek. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında Öğrenim kredisi kullanan öğrencilerin, borçlarını 2 yıl sonrasında başlamak üzere ve kredi aldıkları süreçte aldıkları miktarın aylık dönemler halinde ödemelerine olanak tanınacağını söyledi. Elitaş, açıklamasında ayrıca KYK'dan öğrenim kredisi alan ve geri ödeme süresini geçen öğrencilerin anapara hariç önceki enflasyona bağlı borçlarının mahsup edilmeyeceğini de ifade etti.Mustafa Elitaş KYK borç düzenlemesine ilişkin yaptığı açıklamasında bir sonraki dönem için öğrenci mezun olduktan sonra iki yıl KYK kredisine faiz ödemeyeceğini ve 2 yıl sonra da, yıllık yüzde 10'u geçmeyecek şekilde bir faiz uygulanacağını aktardı.Meclis'e getirilen torba yasa teklifinde vadesi geçmiş bakiyelerini 1 Temmuz 2023'e kadar ödemeleri koşuluyla kredi, kredi kartı borcu, karşılıksız çek, senet vb. sorunlar nedeniyle kara listeye alınan kişilerin listeden çıkarılmasın içeren bir kararname içeriyor.Mustafa Elitaş, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında maske ve sokağa çıkma yasaklarını ihlal eden vatandaşlara toplam 2,7 milyar lira para cezası verildiğini belirterek, halka yazılan iddialardan vazgeçildiğini söyledi.