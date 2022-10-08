Kredi, kredi kartı, KYK borcundan kara listeye alınanlara müjde! Temmuz'a kadar faizleri silinen listeden çıkarılacak..

KYK borcuna faizin kaldırılması, maske cezalarının kaldırılması, kredi kartı borcu, karşılıksız çek, senet ve diğer hususlara ilişkin yeni düzenlemeleri içeren bir torba yasa teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'na sunuldu. Önümüzdeki hafta TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek olan torba yasa milyonlarca insanı etkileyecek. Vatandaşların gözü ve kulağı tasarının geçmesi için Meclis'e çevrildiği için AKP'den konuya ilişkin bir açıklama geldi.
KYK BORCUNDA FAİZLER SİLİNİYOR!
Önergeye göre, 1.392.000 eğitim kredisi ve 26.000 katkı kredisinin faizleri torba yasa kapsamında iptal edilecek. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında Öğrenim kredisi kullanan öğrencilerin, borçlarını 2 yıl sonrasında başlamak üzere ve kredi aldıkları süreçte aldıkları miktarın aylık dönemler halinde ödemelerine olanak tanınacağını söyledi. Elitaş, açıklamasında ayrıca KYK'dan öğrenim kredisi alan ve geri ödeme süresini geçen öğrencilerin anapara hariç önceki enflasyona bağlı borçlarının mahsup edilmeyeceğini de ifade etti.