Kredi notunu bertaraf eden kredi: Bu banka 40.000 TL'yi şartsız sağlayacak. Bankalar tarafından kredi notu düşük olan kişilere kredi verme konusunda sıkıntı çıkartabilmektedir. Fakat Aktif Bank duyurduğu haber ile birlikte PTT aracılığıyla kredi notu düşük olan vatandaşlara 40 bin TL kredi verecek. İşte detaylar...
AKTİF BANKTAN KREDİ MÜJDESİKredi notu olan üzülmesin. Bu haber sizleri ilgilendiriyor. Bugün pek çok banka kredi notu düşük olan vatandaşlara kredi vermemektedir. Fakat Aktif Bank paylaştığı duyuru ile birlikte müşterilerine 40 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi vereceğini açıkladı. Hem de oldukça cazip seçenekler ile birlikte. Kredi notunuzun düşük olup olunmamasına bakılmadan alacağınız kredi ile ilgili ayrıntılar haberimizde...
Aktif Bank vatandaşlara 40 bin TL'lik kredi verecek. 36 ay vadeli ve 3 ay ertelemeli olarak verilecek kredi notu düşük olan vatandaşın yüzünü güldürdü. Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için verilecek bu kampanya kredi notu düşük olanları da kapsıyor. Kredi notuna bakılmadan verilecek krediden yararlanmak için mobil Aktif Bank'ı indirmeniz gerekmektedir. Kredi başvurularını gerçekleştiren müşterilerin ödemeleri o gün içinde hesaplara aktarılacak. PTT uygulaması üzerinden de hemen online olarak başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz. PTT üzerinden yapılacak başvuruları için şubeye bizzat giderek başvuruda bulunmanız gerekmektedir. Uygun ödeme seçenekleri ile birlikte Aktif Bank üzerinden ödemelerinizi alabileceksiniz.