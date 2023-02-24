Kredi ve Kredi Kartı Borcu Olanlar Dikkat! Geri Ödemeler Siliniyor! Halkbank Borçların Silineceğini Duyurdu

Ülkemizde yaşanan deprem felaketleri ile bankada geri ödemesi bulunan borçlara ilişkin bankalar açıklamalar paylaşmaya başladı. Son olarak Halkbank, depremden etkilenen müşterilerii için web siteleri üzerinden müşterilerin mevcut kredi
borçları ve kredi kartı borç ödemelerine ilişkin bir ay süreli erteleme yapılacağını duyurdu. Kahramanmaraş merkezinde gerçekleşen ve 10 ilin birden etkilendiği deprem felaketi sonrası, depremden etkilenmiş olan vatandaşların geri ödemesi bulunan borçların faizsiz bir şekilde taksitlendirme yapıldığını duyurdular.
HALKBANK DEPREMZEDE MÜŞTERİLERİNE ÖZEL DUYURU PAYLAŞTI
Halkbank depremzede müşterileri için geri ödemelerine ilişkin destek paketlerini açıkladı. Yapılan açıklamada; " Hatay, Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş Osmaniye, Gaziantep illerinde ikamet eden; Gerçek kişiler ve KOBİ sınırına kadar ticari işletmelere kullandırmış olduğumuz kredi borç, kredi kartı borçları ve gayrinakdi kredi komisyonlarına ilişkin ödemeleri talebe bağlı olmaksızın 31.08.2023 tarihine kadar 6 ay süre ile faizsiz olarak erteliyoruz. Depremden zarar görmüş, aynı zamanda bankamızda talebi bulunan afet bölgesindeki diğer 6 ilimizdeki (Adana, Kilis, Şanlıurfa, Gaziantep, Diyarbakır ve Elazığ) müşterilerimizde destekten yararlandırmaktayız.
2023 yılı boyunca; bireysel ve kurumsal kredi kartları yıllık ücretleri ile üye işyeri ve POS aylık ücretlerini almıyoruz.
Afet bölgesi ilan edilen; (Adana, Kilis, Şanlıurfa, Gaziantep, Diyarbakır ve Elazığ ) Gerçek kişiler ve KOBİ sınırına kadar ticari işletmelere kullandırmış olduğumuz kredi borç, kredi kartı borçları ve gayrinakdi kredi komisyonlarına ilişkin ödemeleri talebe bağlı olmaksızın 31.08.2023 tarihine kadar 6 ay süre ile faizsiz olarak erteliyoruz. Depremden zarar görmüş, aynı zamanda bankamızda talebi bulunan afet bölgesindeki diğer 6 ilimizdeki (Adana, Kilis, Şanlıurfa, Gaziantep, Diyarbakır ve Elazığ) müşterilerimizde destekten yararlandırmaktayız. KOBİ ölçekli büyük firmalar münferiden değerlendirerek en uygun çözümü üretmekteyiz Bölgeye uygun olarak finansman desteği sağlamak amacı ile kredi destek paketlerimizden yararlanılabilecek.
Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza ilişkin borçları siliyoruz
Deprem felaketinde hayatını kaybeden; tüm müşterilerimizin (Bireysel ve şahıs işletmeleri) kredi borçlarını, anapara ve faizleriyle birlikte siliyoruz.
Deprem sebebiyle durumdan etkilenmiş bireysel müşterilerimize 6 ay ertelemeli, 36 ay vadeye kadar; KOBİ müşterilerimize 1 yıl geri ödemesiz, 36 ay vadeye kadar kredi destek paketleri oluşturmuş bulunmaktayız.
Deprem bölgesinde yaşayan kredi kart müşterilerimizin ihtiyaçları için faizsiz ve masrafsız 5.000 TL Nakit Avans tanımlaması gerçekleştirdik.
Deprem bölgesinde bulunan şubelerimiz ile işlem yapmak isteyen müşterilerimiz bankacılık işlem hizmet komisyonu alınmadan işlem gerçekleştirebilecek.
AFAD ve Türk Kızılayı’na Paraf kredi kartı kullanılarak yapılan bağışların ödemeleri faizsiz taksitlendirmekteyiz. " Bilgilendirmesini paylaşarak depremden etkilenen vatandaşların bir nebze içine su serpti. Yaşanılan felaketin ilk gününden itibaren bölgeye desteğini ihmal etmeyen Halkbank, yaptıkları temel ihtiyaç malzeme yardımları dışında, müşterilerine özel ödeme kolaylığı da sağlıyor.