Kredi ve kredi kartı borcu olanlar! TBB'den açıklama geldi, 1 Temmuz'a kadar...

TBB’den kredi borçluları için duyuru

1 Ekim’den öncesi için uyarı

Türkiye’deki milyonlarca kredi ve kredi kartı borçluları için yeni bir açıklama yapıldı. Türkiye Bankalar Birliği TBB’den gelen açıklamaya göre belirtilen süreler içerisinde tüm senet, çek ve kredi borçlarının ödenmesi ya da yapılandırılması halinde bankaların kara listesinden çıkarılacaklar.Türkiye Bankalar Birliği, kredi ve kredi kartı borçları ile çek ve protestolu senetlere ilişkin kayıtların dikkate alınmaması hususunda kanuna eklenen geçici maddeye ilişkin bir not yayımladı. Notta, gerçek ve tüzel kişilerin karşılıksız çek, protestolu senet, kredi ve kredi kartı borçlarının tümünün kapsandığı belirtildi. Borçların Risk Merkezi kayıtlarda dikkate alınmaması için borçların vadesinin 1 Ekim 2022 tarihinden önce olması ve bu tarihten itibaren bir bölümünün ya da tamamının ödenmiş olması gerektiği duyuruldu. Bankalara olan borçların 1 Temmuz 2023 tarihine kadar tamamen kapatılması ya da yeniden yapılandırılması halinde, Risk Merkezi’ndeki olumsuz kayıtları, bankalar tarafından dikkate alınmayacak. Buna göre borçlarını ödeyen ve yapılandıran kişiler bankaların kara listesinden çıkarılacaklar.Borcun vadesinin 1 Ekim 2022 tarihinden önce olması halinde söz konusu düzenlemenin kapsamında olmayacak. Borç ödeme ya da yeniden yapılandırma için başvurular, borcun olduğu banka ya da finansal kuruluşlara bizzat yapılacak. Kuruluşlar başvuruyu değerlendirdikten sonra olumlu ya da olumsuz geri dönüş yapması tamamen kendi kararına bağlı olacak. Resmi Gazete’de yer alan geçici maddeye göre, ana para ya da taksit ödeme tarihi 1 Ekim’den önce olan, karşılıksız çek, protesto edilen senet, kredi kartı ve kredi borçlarına ilişkin TBB Risk Merkezi’nde tutulan kayıtları, borçların 1 Temmuz 2023 tarihine kadar tamamının ödenmesi ya da yeniden yapılandırması halinde bankalar tarafından dikkate alınmayacak. Bu madde doğrultusunda borçluların 1 Temmuz 2023 tarihine kadar ilgili borçlarıyla ilgili ödeme ya da yeniden yapılandırma işlemi yapması gerekiyor.