Kredi ve kredi kartı borcundan yasal takibe giren kişi sayılarında rekor artış!













Türkiye Bankalar Birliği'nin açıkladığı verilere göre yasal takibe düşen kişi sayısında bir artış meydana geldiği bildirildi. Bireysel kredilerden ya da bireysel kredi kartının borcu nedeniyle yasal takip altına alınan kişi sayısı Ocak ayı ile Haziran ayı arasındaki önemde 856 bin kişi olarak belirlendiği kaydedildi. Sadece kredi kartı borcundan yasal takibe alınan kişi sayısının Ocak-Haziran tarihleri arası dönemde 471 bin kişi olurken kredi borcu nedeniyle yasal takip altında olan kişi sayısının da 584 bin kişi olarak kayıtlara geçtiği açıklandı.TBB'den konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada kredi borcu geri ödemeleri ile ilgili sürenin sağlanmış olan esneklikleri içeren yeni düzenlemelerin yasal takibe intikal eden kişi sayısındaki gelişmelerde bir etkisinin olduğu kaydedildi. Diğer taraftan, 'Risk Merkezi'nden elde edilen verilerde ise Haziran ayından itibaren bireysel kredi kartlarını da kapsamında alan kredilerde tasfiye olunacak olan alacakların da bir önceki yıl verilerine oranla yüzde 50 artış gösterdiği ve 30.7 milyar TL'ye çıktığı anlaşıldı.