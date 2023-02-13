Kredi ve kredi kartlarındaki oranlar değişti! BDDK deprem nedeniyle değişen yeni oranları duyurdu!

Kahramanmaraş'ta yaşanan depremlerin olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi amacıyla alınan önlemler arasında, kredi kartlarında uygulanan limite bağlı yüzde 20 ve yüzde 40 oranındaki asgari tutar ayrımının kaldırılması da bulunmaktadır. Bu kapsamda, asgari tutar dönem borcunun yüzde 20’si olarak belirlenmiştir. Böylece, kredi kartı kullanıcılarının dönem borçlarını ödeme konusunda karşılaştıkları sıkıntıların ortadan kalkması ve kredi kartı kullanımının kolaylaştırılması amaçlanmaktadır.
BDDK'DAN KREDİ VE KREDİ KARTI KARARI. KREDİ VE KREDİ KARTLARINDA ORANLAR DEĞİŞTİ DEPREM ÖNLEMİ GELDİKahramanmaraş merkezli toplamda 10 ili etkileyen depremlerin etkilerini azaltmak amacıyla, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), yeni önlemler açıkladı. Bu önlemler arasında, kredi kartlarında uygulanan asgari tutar ayrımının kaldırılması, gerçek kişilerin edilebileceği toplam kredi kartı limitinin 2 bin TL'den 5 bin TL'ye çıkarılması, kart limiti belirlenirken bankalar tarafından dikkate alınan sınırların artırılması, nakit kullanımına ve mal ve hizmet alımına izin verilmeksizin asgari tutar ödenmeyen kredi kartlarının kapatılması, iptaline ve borcun tamamı ödeninceye kadar yeni kredi kartlarının düzenlenmemesine ilişkin hususların bankaların ihtiyarına bırakılması ve kart borçlarının ötelendiği süre boyunca asgari tutar dâhil olmak üzere bankaların alacaklarını talep etmemeleri sağlanmıştır. Böylece, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından alınan önlemler, Kahramanmaraş merkezli olarak 10 ili etkileyen depremlerin etkilerini azaltmaya yönelik olarak uygulanmaktadır. Bankalar, bu önlemler kapsamında kredi kartlarının asgari tutar ayrımının kaldırılması, gerçek kişilerin edilebileceği toplam kredi kartı limitinin 5 bin TL'ye çıkarılması, kart limiti tespit edilirken bankalarca dikkate alınan sınırların yükseltilmesi ve asgari tutar ödenmeyen kredi kartlarının nakit kullanımının, mal ve hizmet alımının kapatılması gibi önlemler uygulayarak, bu depremlerin yıkıcı etkisini azaltmaya yardımcı olacaktır.
KART LİMİTİ TUTARLARI
Bankalar, finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerince kullandırılan tüketici ve taşıt kredilerinin anapara ve faiz ödemelerinin müşterilerin isteği üzerine ertelenmesi durumunda, erteleme süresinin ilgili mevzuatta belirlenen vade sınırlarına dikkat edilmeden uzatılmasına karar verildi. Ayrıca, kredi müşterilerinden alınması gereken kredi derecelendirme notları ile alınması zorunlu olan ilave belgelerin teminine ilişkin bankaların ihtiyarına bırakıldı. Deprem/afet felaketinden etkilenen müşterilere kullandırılan kredilerin gayrimenkul niteliğindeki teminatlarının değerlemesi ile ilgili süreler de ertelendi. Bunun yanı sıra, kredi kullandırımlarına ilişkin olarak bağımsız denetime tabi olan şirketler tarafından bankalara tevdi edilmesi gereken bilgi ve belgelere ilişkin süreler de deprem/afet bölgesindeki illerdeki şirketler için uzatıldı. Ayrıca, kredi vade sınırı ve kredi kartı taksit sınırına ilişkin sağlanan esneklikler de 1/1/2024 tarihine kadar uzatıldı. BDDK ise, geçtiğimiz günlerde depremlerden etkilenen vatandaşlar için mevcut ve yeni kredilerde 6 Şubat'tan itibaren 6 ay boyunca vade ve taksit kolaylığı imkanı tanımıştı. Alınan tüm bu kararlar 1/1/2024 tarihine kadar geçerli olacaktır.