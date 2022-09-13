EKONOMİ
13 Eylül 2022 - 17:09

Kredi ya da kredi kartı borcu olanlar dikkat edin! Yasal takipte olan kişi sayısında artış yaşanıyor

Ocak-Temmuz döneminde kişisel kredi ve kredi kartı borcu takibi yapılan kişi sayısı 966.000 olurken, geçen yılın aynı döneminde 741.000 kişi yasal takipte yer aldı. detaylara haberimizden göz atabilirsiniz...

EKONOMİ
13 Eylül 2022 - 17:09
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Kredi ya da kredi kartı borcu olanlar dikkat edin! Yasal takipte olan kişi sayısında artış yaşanıyor


İhtiyaç kredisi veya kredi kartı borcu nedeniyle dava açılanların sayısı artıyor. Ülkenin ekonomik sorunları nedeniyle insanlar daha çok kredi ve kredi kartı kullanmaya başladı. Ancak vadesi geçmiş ve ödenmeyen borçlar insanların mahkemeye gitmesine neden oldu.

Yasal Takibe Düşenlerin Sayısında Artıyor

İhtiyaç kredisi ve bireysel kredi kartı borcu nedeniyle yasal takibi olan kişi sayısı yıldan yıla arttı. Ocak-Temmuz 2022 arasında 538.000 kişi kişisel kredi kartı borçlarını ödemediği için takip edildi. Aynı dönemde bireysel kredi borcu nedeniyle yasal takipçi sayısı 659 bin kişi olarak açıklandı.

Yasal Takibe Düşen Kişi Sayısı 966 Bin Oldu



Türkiye Bankalar Birliği'nin açıkladığı verilere göre, Ocak-Temmuz döneminde yıllık bireysel kredi veya kredi kartı borcu nedeniyle takip edilen kişi sayısı 966 bin kişi. 2022. Geçen yılın aynı döneminde bu sayı 741 bin kişi olarak belirlendi.

Risk Merkezi'nden alınan verilere göre, Temmuz 2022'de bireysel kredi kartları da dahil olmak üzere bireysel kredi alacakları geçen yıla göre %48 arttı. Toplam 31,8 milyar TL'lik alacak tasfiye edilecek. Bu alacakların bireysel kredilere oranı da %2,5'e yükselmiştir.

Bankalara olan kredi ve kredi kartı borçlarının geri ödenmesindeki bu kesintiler bankacılık sektörü için de sorun teşkil etmektedir. Şüpheli alacaklardaki artış, bankacılık sisteminin tıkanması olarak anlaşılmaktadır.

Yasal Takip Nedir?

Yasal takip, kullanılan kredilerin ve kredi kartı borçlarının ödenmemesi sonrasında takibe alınan kişilerin takibidir. Yasal takip, 90 gün boyunca ödenmemiş borçları takip edilen kişileri içerir.

90 gün boyunca ödenmeyen ve vadesi geçen ödemeler için müşteriden ödeme istenerek yasal takip başlatılır ve devam eder. Bankalar ödeme yapmayan müşterilerine borçlarını sözlü veya yazılı olarak ödemelerini hatırlatır.

EDİTOR
Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
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