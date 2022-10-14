Kredibilite Nedir, Nasıl Hesaplanır?







Kredibilite, genel olarak bazı finansal kuruluşların kişilere belirli miktarlarda borç verme durumlarını simgeler. Nakit paraya ihtiyaç olduğu durumlarda kişiler bu yöntemlere başvurabilirler. Aynı zamanda kredibilite, kimlerin borç almaya uygun olduğunu gösterebilecek bir derecelendirme sistemi olarak nitelendirilir.

Bankaların ilgili müşterileri adına birtakım ölçeklerden yararlanarak ortaya çıkardıkları puanlama sistemi kredibilite olarak adlandırılır. Birçok banka her müşteri için özel olarak 0 ila 1000 arasında değerde not verir. Böylelikle müşterilerinin borç ödemek için uygun olup olmadıklarını analiz edebilirler.







Kredbilite Nasıl Hesaplanır?

Kredibilitenin hesaplanabilmesi için finansal kuruluşlar farklı dinamiklerden yararlanırlar. Müşterilerinin kredi ödeme konusundaki duyarlılıkları onlar için büyük bir önem taşır. Bunun yanı sıra kişilerin bankalara olan borçları ve kredi çekme sıklığı gibi unsurlar da ilgili kuruluşlar tarafından dikkate alınır. Tüm bu veriler ışığında kredibilite hesaplaması ortaya çıkar.

Kredibilitenin yükselebilmesi için borçların zamanında ve eksiksiz olarak ödenmesi önemlidir. İlgili borçlarını olabilecek en kısa sürede kapatan kişilerin kredibilitesi yükselebilir. Bunun dışında alışverişler için kredi kartına sahip olunması önemlidir.

Bankalar ile sürekli olarak iletişim halinde kalınması kredbilitenin yükselebilmesini destekler. Kredibilitenin artması için bankalar ile aranızdaki finansal ilişkilerin belirli bir seviyenin üzerinde olması gerekir. Faturaların düzenli olarak banka kartları üzerinden ödenmesi de kredibilitenizi artırabilecek önemli yöntemler arasında yer alır.

Kredi limitlerinin ne kadar olduğu ve limit aşımları gibi durumlar kredibilitenin oluşması için önemli ayrıntılar arasında yer alır. Tarihlere ait olan veriler, aşırı borçlanma eğiliminin olup olmadığı da göz önünde bulundurulur. Kredibilitenin devamlılığı kişinin ödeyebileceği kadar borçlanması ve aşırı kredi kullanımından kaçınması ile orantılıdır.