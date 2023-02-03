Krediyi şimdi çek 90 gün sonra öde! O banka 20.000 TL'yi anında verecek! Nakit arayana para yağacak!

Enflasyon yükselirken, alım gücü düşerken vatandaşlar bankalara akın ediyor. Paraya ihtiyaç duyan milyonlarca insan en ucuz faiz oranlarıyla bankalardan kredi almaya çalışıyor. Bankalar da kredi bankalarını tek tek açıklamaya başladı. İşte TEB'den 3 ay ertelemeli kredi...
Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de enflasyon ülkemizde de vatandaşları olumsuz etkiledi ve bu süreç devam ediyor. Bazı bankalar da vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik kampanyalar düzenleyerek tüketicilerin işini kolaylaştırdı. CEPTETEB'den uygun faiz oranı ile 3 ay vadeli ihtiyaç kredisi sunuyor.
200000 Türk Lirasına kadar olan kredi ödemeleri 1,64 faiz oranı ile ödenmektedir. İşte ihtiyaç kredisi kampanyası hakkında bilgiler...