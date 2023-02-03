Kredi
03 Şubat 2023 - 23:30

Krediyi şimdi çek 90 gün sonra öde! O banka 20.000 TL'yi anında verecek! Nakit arayana para yağacak!

TEB vatandaşların ihtiyaçlarına karşılık yeni bir kampanya müjdesi verdi. 20000 liralık krediyi vatandaşlara 3 ay gecikmeli olarak verileceği duyuruldu. Düşük faizli kredi paketinin detayları neler? Sorusu ise merak uyandırdı. Daha fazla detay için haberimize göz atabilirsiniz…

Kredi
03 Şubat 2023 - 23:30
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Krediyi şimdi çek 90 gün sonra öde! O banka 20.000 TL'yi anında verecek! Nakit arayana para yağacak!
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Enflasyon yükselirken, alım gücü düşerken vatandaşlar bankalara akın ediyor. Paraya ihtiyaç duyan milyonlarca insan en ucuz faiz oranlarıyla bankalardan kredi almaya çalışıyor. Bankalar da kredi bankalarını tek tek açıklamaya başladı. İşte TEB'den 3 ay ertelemeli kredi...

Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de enflasyon ülkemizde de vatandaşları olumsuz etkiledi ve bu süreç devam ediyor. Bazı bankalar da vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik kampanyalar düzenleyerek tüketicilerin işini kolaylaştırdı. CEPTETEB'den uygun faiz oranı ile 3 ay vadeli ihtiyaç kredisi sunuyor.



200000 Türk Lirasına kadar olan kredi ödemeleri 1,64 faiz oranı ile ödenmektedir. İşte ihtiyaç kredisi kampanyası hakkında bilgiler...

teb kredi kampanyası

TEB KAMPANYASI BAŞVURU KOŞULLARI NELER?

CEPTETEB'de kayıt koşulları ve kredinin hesap tutarı belli oldu.

Bireysel kredi ihtiyaçlarının tek tıkla hesaplara aktarıldığı ihtiyaç kredisi olarak görülen CEPTETEB, kredileri her yerde ve sıra beklemeden kullanma imkanı sunuyor. 1.000 ila 200.000 TL ödeyenler için bu banka 3 aydan 36 aya kadar vade imkanı sunuyor. TEB, 18-75 yaş arası herkes başvurabileceği için aylık aynı tutarda ödeme imkanı sunmaktadır. İhtiyaç kredisi olmasına rağmen kefil veya teminat şartı aranmaz.

HOŞ GELDİN FAİZİ

TEB ve CEPTETEB müşterilerine müjde. Müşteri olmayana hoş geldin faizleri veren TEB, yeni müşterilerine özel %1,64 faiz oranı kullanma imkanı sunuyor.

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Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
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