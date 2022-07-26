Krem Brüle (Creme Brulee) nasıl yapılır? Masterchef Krem Brüle nedir? Gerekli malzemeler nelerdir? Krem Brüle tatlı tarifi







Krem Brüle malzemeleri







Krem Brüle yapımı

Geçtiğimiz günlerden TV8'de yayınlanan Masterchef programında yarışmacılardan istenen Krem Brüle seyircilerin dikkatini çekti. Krem Brüle'nin ne olduğunu araştıranlar nasıl yapıldığını merak etti. Biz de bu haberimizde sizlere Krem Brüle tarifini verdik.400 ml. krema100 ml. süt 5 adet yumurta sarısı 60 gram toz şeker 2 ml. vanilya özütü 40 gram toz şeker(üzeri için)Bu tatlı için ilk olarak sütü ve kremayı karıştırıp kaynaması için ocağa koyuyoruz. Bu sırada yumurta sarısını, vanilya özütünü ve şekeri, şekerler iyice eriyene kadar karıştırıyoruz. Ocakta kaynattığımız karışımı ise yumurta ve şeker karışımına yavaş yavaş ekliyoruz. Yapılan karılımda kalıntıların kalmaması için iki defa süzmek daha iyi olacaktır. Süzülen karışım minimum on dakika dinlendirirken köpükten arınana kadar da bekletebilirsiniz. Arınmayan köpükleri ise bir kaşık yardımı ile alabilirsiniz. Son olarak ise elimizdeki karışımı fazla derin olmayan fırın kaplarına yerleştiriyoruz. Fırın kaplarını içine temiz bir bez serilen tepsiye yerleştiriyoruz. Eğer üzerinde köpük kaldıysa bir peçete yardımı ile onlardan da kurtuluyoruz. Tepsiye kapların yarısına gelecek kadar sıcak su ekleyip 125 derecelik fırında 35-40 dakika kadar pişiriyoruz. Tatlılar fırından çıktığında hafif yumuşak olmalıdır. İlk olarak oda sıcaklığında ılıyan tatlıları daha sonra dinlenmeleri için üç saat buzdolabında bekletiyoruz. Dinlenen tatlıların üzerine ince bir şekilde şeker serpip pürmüz yardımı ile yakıyoruz. Karamel katmanı sertleşene kadar beş dakika bekliyoruz. Pürmüzünüz yoksa şekeri tavada eritip ince bir katman halinde tatlınızın üzerine dökebilirsiniz. Afiyet olsun.