YAŞAM
26 Temmuz 2022 - 15:49

Krem Brüle (Creme Brulee) nasıl yapılır? Masterchef Krem Brüle nedir? Gerekli malzemeler nelerdir? Krem Brüle tatlı tarifi

Materchef programında yapılan birçok yemek merak konusu oluyor. 25 Temmuz tarihinde yayınlanan programda ise yarışmacılardan istenen Krem Brüle tarifi merak konusu oldu. Peki Krem Brüle nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? İşte detaylar...

YAŞAM
26 Temmuz 2022 - 15:49
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Krem Brüle (Creme Brulee) nasıl yapılır? Masterchef Krem Brüle nedir? Gerekli malzemeler nelerdir? Krem Brüle tatlı tarifi


Geçtiğimiz günlerden TV8'de yayınlanan Masterchef programında yarışmacılardan istenen Krem Brüle seyircilerin dikkatini çekti. Krem Brüle'nin ne olduğunu araştıranlar nasıl yapıldığını merak etti. Biz de bu haberimizde sizlere Krem Brüle tarifini verdik.

Krem Brüle malzemeleri

400 ml. krema



100 ml. süt

5 adet yumurta sarısı

60 gram toz şeker

2 ml. vanilya özütü

40 gram toz şeker(üzeri için)

Krem Brüle yapımı

Bu tatlı için ilk olarak sütü ve kremayı karıştırıp kaynaması için ocağa koyuyoruz. Bu sırada yumurta sarısını, vanilya özütünü ve şekeri, şekerler iyice eriyene kadar karıştırıyoruz. Ocakta kaynattığımız karışımı ise yumurta ve şeker karışımına yavaş yavaş ekliyoruz. Yapılan karılımda kalıntıların kalmaması için iki defa süzmek daha iyi olacaktır. Süzülen karışım minimum on dakika dinlendirirken köpükten arınana kadar da bekletebilirsiniz. Arınmayan köpükleri ise bir kaşık yardımı ile alabilirsiniz. Son olarak ise elimizdeki karışımı fazla derin olmayan fırın kaplarına yerleştiriyoruz.

Fırın kaplarını içine temiz bir bez serilen tepsiye yerleştiriyoruz. Eğer üzerinde köpük kaldıysa bir peçete yardımı ile onlardan da kurtuluyoruz. Tepsiye kapların yarısına gelecek kadar sıcak su ekleyip 125 derecelik fırında 35-40 dakika kadar pişiriyoruz. Tatlılar fırından çıktığında hafif yumuşak olmalıdır. İlk olarak oda sıcaklığında ılıyan tatlıları daha sonra dinlenmeleri için üç saat buzdolabında bekletiyoruz. Dinlenen tatlıların üzerine ince bir şekilde şeker serpip pürmüz yardımı ile yakıyoruz. Karamel katmanı sertleşene kadar beş dakika bekliyoruz. Pürmüzünüz yoksa şekeri tavada eritip ince bir katman halinde tatlınızın üzerine dökebilirsiniz. Afiyet olsun.

EDİTOR
Zeynep ORHAN
Zeynep ORHAN
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