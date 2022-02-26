Kremlin'den Ukrayna müzakereyi reddedince Rus ordusuna 'ilerleyin' talimatı!

Rusya'nın Ukrayna ile müzakereye gitme yönünde sunulan talep Ukrayna tarafından reddedildi. Bu kararın ardından bir basın açıklaması yapan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise müzakere seçeneğinden dolayı rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in operasyonları durdurma talimatı verdiğini, ancak gelen olumsuz yanıt üzerine talimatını geri çektiğini söyledi.
Peskov, yaptığı basın açıklamasında Kiev’in kendilerine sunulan müzakereye ret cevabı verdikten sonra Rusya'ya ait ordunun ilerlemeye devan ettiğini belirterek harekatın planına uygun olarak yeniden başlatıldığını ifade etti.
Peskov, yaptığı basın açıklamasında Kiev’in kendilerine sunulan müzakereye ret cevabı verdikten sonra Rusya'ya ait ordunun ilerlemeye devan ettiğini belirterek harekatın planına uygun olarak yeniden başlatıldığını ifade etti.