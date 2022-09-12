DÜNYA
12 Eylül 2022 - 17:18

Kremlin Sözcüsü Peskov: 'Rus ordusu Balakleya ve İzyum'da yeniden konuşlandırıldı'

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus ordusunun Balakleya ve İzyum'da yeniden konuşlandırıldığını açıklayarak, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in defalarca kez bilgilendirildiğini söyledi.

DÜNYA
12 Eylül 2022 - 17:18
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Kremlin Sözcüsü Peskov: 'Rus ordusu Balakleya ve İzyum'da yeniden konuşlandırıldı'


Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik sürmekte olan saldırılarına karşı Ukrayna ordusunun Donbass Bölgesi'nde Rus ordusunun işgali altındaki bazı toprakları geri kazanmaya başlaması ve Rus ordusunun Harkov'a bağlı Balakleya ve İzyum şehirlerinden geri çekilmesi hakkında açıklamada bulundu. Rus ordusunun askeri operasyonlarını sürdürdüğünü belirten Peskov, "Ukrayna'daki özel askeri operasyon devam etmektedir. Söz konusu operasyon en başta belirlenen hedeflere ulaşılana dek sürecek" dedi.

Rus ordusunun geri çekildiği Balakleya ve İzyum kentlerinde ordunun yeniden konuşlandırıldığını duyuran Peskov, bu eylemlerden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bilgisinin bulunduğunu belirterek, "Elbette atılan her bir adım ve özel askeri operasyonlar sırasındaki eylemler başkomutana iletiliyor" dedi.



Peskov, Rus ordusunun Ukrayna'daki operasyonlarının başındaki komutanlardan olan Roman Berdnikov'un görevden alınmasının nedeni hakkında gerekli açıklamanın ise Rusya Savunma Bakanlığı'nın yapabileceğini söyledi.

"Rus ordusu Zaporijya'dan çekilmeyecek"

Rus ordusunun Ukrayna'da bulunan Zaporijya Nükleer Santrali'nden çekilip çekilmeyeceği hakkında Peskov, "Askerlerimizin çekilmeleri söz konusu değil. şuandan itibaren esas olan, Ukrayna tarafını, santraldeki tesislere yönelik barbarca saldırılarını durdurması konusunda ikna etmek gerektiğidir. Zira bu saldırılar, çok üzücü ve feci sonuçlara yol açabilir" ifadelerini kullandı.

Sözlerinin devamında Ukrayna ordusunun Zaporijya Nükleer Santrali'ne saldırılarını sürdürdüğünü savunarak Batılı ülkelerin Ukrayna'yı saldırıları durdurması yönünde uyarması gerektiğini vurgulayan Peskov, "Ukrayna üstünde etkisi olan ülkelere bu etkilerini kullanarak Ukrayna tarafını her gün gerçekleştirdiği saldırıları durdurmaya ikna etmeleri için hala çağrı yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Putin ve Zelenskiy arasında bir görüşme yapılıp yapılmayacağı hakkında ise Peskov, "Şu anda böyle bir ihtimal görmüyoruz ve hala böyle bir görüşme için ön koşulların sağlanmamış olduğunu belirtmek istiyoruz" dedi.

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Haber Editörü
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