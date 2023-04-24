DÜNYA
24 Nisan 2023 - 13:47

Kremlin sözcüsünün oğlu 'Wagner'e' katıldı

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov'un 33 yaşındaki oğlu, Ukrayna'da yaklaşık altı ay paralı asker grubu Wagner ile görev yaptığını söyledi.

DÜNYA
24 Nisan 2023 - 13:47
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Kremlin sözcüsünün oğlu 'Wagner'e' katıldı


  Nikolai Peskov, "Bu benim görevimdi. Arkadaşlarım ve diğerleri oraya giderken bir kenarda oturup seyredemezdim." dedi.

   Wagner, Rusya'da "özel askeri şirket" olarak adlandırılıyor ve şu anda Ukrayna'da iddia edilen savaş suçları ve diğer suistimalleri gerçekleştirdiği düşünülüyor. Ancak Rus seçkinlerinin bir üyesinin bu askeri gruba katılması nadir bir durum olarak nitelendiriliyor. Seçkinlerin birçoğunun düzenli orduya katılmaktan kaçmak için yurt dışına gittiği biliniyor.



Peskov

  Nikolai Peskov, birkaç yılını Londra'da geçirmiş biri olarak akıcı bir şekilde İngilizce konuşur. Daha önce Rus devlet televizyonu RT'de muhabir olarak çalışıyordu. Hem o hem de babası ABD yaptırımları altında bulunuyor.

Peskov

    Kremlin yanlısı biir gazeteye verdiği bir röportajda, Wagner'e katılmanın kendi kararı olduğunu ancak bunu nasıl yapacağını bilmediğini, “bu yüzden babama başvurmak zorunda kaldım." dedi. Wagner üyelerinin Kremlin bağlantılarını öğrenmemesi için sahte kimlik kullandığını söyledi.

     Nikolai Peskov'un iddiası, Rus devletinin erkekleri Ukrayna savaşında "vatanseverlik görevlerini" yapmaya çağıran reklamlarıyla birlikte, büyük bir ordu askere alma hamlesiyle aynı zamana denk geliyor.

Peskov

    Başkan Vladimir Putin'in "kısmi seferberlik" ilan etmesinin ardından, geçen Eylül ayında on binlerce erkek askere alınmamak için Rusya'dan kaçtı.

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