Kremlin sözcüsünün oğlu 'Wagner'e' katıldı













Nikolai Peskov, "Bu benim görevimdi. Arkadaşlarım ve diğerleri oraya giderken bir kenarda oturup seyredemezdim." dedi. Wagner, Rusya'da "özel askeri şirket" olarak adlandırılıyor ve şu anda Ukrayna'da iddia edilen savaş suçları ve diğer suistimalleri gerçekleştirdiği düşünülüyor. Ancak Rus seçkinlerinin bir üyesinin bu askeri gruba katılması nadir bir durum olarak nitelendiriliyor. Seçkinlerin birçoğunun düzenli orduya katılmaktan kaçmak için yurt dışına gittiği biliniyor.Nikolai Peskov, birkaç yılını Londra'da geçirmiş biri olarak akıcı bir şekilde İngilizce konuşur. Daha önce Rus devlet televizyonu RT'de muhabir olarak çalışıyordu. Hem o hem de babası ABD yaptırımları altında bulunuyor.Kremlin yanlısı biir gazeteye verdiği bir röportajda, Wagner'e katılmanın kendi kararı olduğunu ancak bunu nasıl yapacağını bilmediğini, “bu yüzden babama başvurmak zorunda kaldım." dedi. Wagner üyelerinin Kremlin bağlantılarını öğrenmemesi için sahte kimlik kullandığını söyledi. Nikolai Peskov'un iddiası, Rus devletinin erkekleri Ukrayna savaşında "vatanseverlik görevlerini" yapmaya çağıran reklamlarıyla birlikte, büyük bir ordu askere alma hamlesiyle aynı zamana denk geliyor.Başkan Vladimir Putin'in "kısmi seferberlik" ilan etmesinin ardından, geçen Eylül ayında on binlerce erkek askere alınmamak için Rusya'dan kaçtı.