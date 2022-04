Kripto Alım Satımı yapmak istiyor fakat nasıl yapacağınızı bilmiyor musunuz?

Broker İle Takasçı arasındaki fark

Kripto paralar bütün piyasaları ve anladığımız şekliyle interneti yeniden şekillendiriyor. Her gün daha fazla yatırım ve ek gelir yöntemleri ortaya çıkıyorBu ortamı göz önüne aldığımızda çok uzun bir süre daha kripto ismini çok uzun bir süre daha görecek gibiyiz.Bu konudaki yeni fenoman Merkeziyetsizlik daha spesifik konumamız gerekirse merkeziyetsiz yatırım Sadece birkaç yıl öncesine kadar internet üzerinden hisselere yatırım yapabilen çok az sayıda kişi vardı, o kişilerde ya finans dehaları yada komplex matematik uzmanları idi Bu lpmıdaki gerçeklik çok hızlı bir şekilde değişti.Al-Satçıların kripto veya diğer risk varlığı piyasalarındaki hacimleri gün geçtikçe arttığını çok rahatlıkla söyleyebiliriz Bu güzel bir haber!Önümüzdeki manzara radikal olarak değişti ve 180 derece bir dönüş yaptı Günümüzde doğru bilgiler ve ortalama bir eğitim ile herhangi biri yatırım konusunda güzel adımlar atıp kripto yatırım dünyasında başarılı olabilir. Hiç bir şey ya da hiç bir kimse başarı konusunda garanti veremez, fakat konu hakkında bilgili olmanız ve günümüz şartlarına halim olmanız güzel sonuçlar almanıza katkıda bulunabilir.Doğru platformu bulamadığı için kripto paralara yatırım yapmayan yatırımcı sayısı gerçekten çok fazla, unutmayın ki size en uygun platformu bulmanız başarılı olup yatırımlarınızın karşılığını alabilmenizdeki en büyük etkenlerden biridir.Gün geçtikçe kripto paralara yatırım yapmak isteyenlerin sayısı artıyor Bu insanların karşılaştığı ilk soru ise bir broker ile mi çalışmalıyım yoksa bir exchange ile mi çalışmalıyım? Bu soru aslında tahmin ettiğinizden de yaygın ve aslında çok basit bir cevabı yok.Kripto paralar ile ticaret yapabilmeniz için aslında bir çok yol var. Brokerlar Ve Exchange Siteleri bu yollardan sadece 2 si, ve pek çok insan ilk yatırımlarında bu yollara başvuruyor.Size güzel bir tavsiye vermeden önce: Kripto paralara her hangi bir yatırım yapmadan önce Platformunuzun resmiyetini ve denetlenebilitesini iyice araştırmanızı öneriririz. Doğrulamalar ve denetlemeler yatırımcılara güven sağlar, ve yatırımlarının güvenli ellerde olduğunu garantiler.Şimdi asıl konuya gelelim kripto para exhangeleri basit olarak İnsaların kripto para alıp satmasını sağlar Daha detaylı olarak açıklamak gerekirse Exchange siteleri alıcılar ve satıcılar arasında orta yolu bulan kuruluşlardır Ayrıca bu siteler sayesinde kripto paralarınızı nakit parayada çevirebilirsiniz Her bir işlemnizde siteniz sizden bir komisyon alır.Kripto Brokerları aslında temelde Exchangeler ile aynı işi yapar, alıcılar ile satıcıların arasını bulur. Brokerla Exchange arasındaki fark ise Broker kripto paraların sahbidir kar ettiğinü düşündüğü fiyatta elindeki kripto paraları satar ve bu satıştan komisyon alır. Eğer bir broker a kripto para satmak isterseniz siz bir fiyat teklifi vermezsiniz brokerlar size fiyat teklifi verir.Bu alım satım işleri haricinde, geleneksel bir broker yatırımcılarada reklam yapar ve böylece yatırım daha güvenli gerçekleşir.Alım ile Satım arasındaki makas ne kadar büyükse brokerın kazancı da o kadar büyük olur. Fakat Exchange sitelerinde bir yatırımcı her zaman anlık olarak kripto fiyatlarından haberdar olabilir.Ayrıca Arbitaj Exchange sitelerinin kullanıcılarına sunduğu brokerların sağlayamadığı hizmetlerden biridir. Arbitaj Nedir? Basit olarak 2 farklı piyasada ki farkı fırsata çevirmek için kullanıcının ucuz olan marketten kripto para alıp pahalı markete satmasıdır.Sonuç olarak artık Exhange Siteleri ile Brokerların farklarını bildiğinize ve arbitaj konusu hakkında bilgi sahibi olduğunuza göre artık daha bilinçli seçimler yapabilir ve yatırımlardaki başarılarınızı katlayabilirsiniz!