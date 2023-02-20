Kripto borsası yerle yeksan oldu! Yatırımcılar dikkat: Büyük düşüş o tarihte

Bilindiği gibi Fed'in faiz oranlarını 25 baz puan artırması gerekiyor. Dolayısıyla bu artış ne sanal para piyasasını ne de para ve altın piyasasını etkiledi. Aşağıdaki Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarım dışı istihdam ve enflasyon verileri beklenenden daha farklı ilerledi. Ancak bu durum para ve altın piyasalarını sarstı. kripto
para piyasasını pas geçti. Kripto para piyasasının çöküşünü tetikleyen FED yetkilisinin açıklamasıydı.
JAMES BULLARD'IN AÇIKLAMALARI ETKİLİ OLDU
St. Louis Federal Rezerv Bankası Başkanı James Bullard'ın geçtiğimiz gün kripto para piyasasında yaptığı açıklama etkili oldu. Daha yüksek bir oran artışı için acil bir açıklama yapan James Bullard, 0,5 puanlık bir artışı savunmaya başladı. Mart 2023'te 0,5 puanlık faiz artırımı imasında bulunan Bullard, Fed üzerindeki baskının artırılmasını önerdi.
LORETTA MESTER'IN İFADESİ DE ETKİLEDİ
Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester'dan bir açıklama daha geldi. Loretta Mester, Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) tarafından onaylananlardan daha yüksek faiz oranlarını savunan James Bullard'ı destekledi. Faizleri sadece çeyrek puan artıran FOMC, pariteden ayrı bir karar aldı, ancak borsa Mart ayında endişe göstermeye başladı.
BORSA, AÇIKLAMALAR SONRASINDA HAREKETLENDİ
İkiliden yapılan açıklamaya göre borsa ve kripto para piyasaları sert düşüş yaşadı. Dow %1,3 düşüşle 400 puandan fazla düştü. SandP 500 %1,4 düşerken Nasdaq %1,8 düştü. Borsa çöktükten sonra BTC ve diğer kripto para birimlerindeki düşüş fark edilmeye başlandı.
KRİPTO PARA PİYASALARINDA DÜŞÜŞ BAŞLADI
BTC, kripto para piyasasında düşüşün başladığı 25.270 dolara yükseldikten sonra günlük en yüksek seviyesinden %7.05 düşerek 23.520 dolara geriledi. Sadece BTC değil, Ethereum (ETH) da değer kaybetti. ETH 1.742 dolardan 1.638 dolara düştü. Yaklaşık %6.04 kaybetti. Cardano (ADA), Polygon (MATIC) ve Dogecoin (DOGE) sırasıyla %8,44, %6,55 ve %7,63 düştü.