YAŞAM
24 Ocak 2022 - 11:44
Güncelleme: 24 Ocak 2022 - 11:44

Kripto borsasında para kaybeden üniversiteli genç hayatına son verdi!

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde yaşayan üniversite öğrencisi M.S. kripto para borsasından zarar ettikten sonra intihar ederek canına kıydı. 22 yaşındaki gencin ölümü sonrasında twitter hesabından paylaştığı intihar mektubu ortaya çıktı.

YAŞAM
24 Ocak 2022 - 11:44
Güncelleme: 24 Ocak 2022 - 11:44
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Kripto borsasında para kaybeden üniversiteli genç hayatına son verdi!
Olay, dün akşam saat 21.30 sıralarında İstanbul'un Kağıthane ilçesinde meydana geldi. İlçeye bağlı Hürriyet Mahallesinde bulunan 5 katlı binanın 3'üncü katında yaşayan 22 yaşındaki M.S. isimli bir üniversite öğrencisi oturduğu dairenin balkonundan aşağı düşerek hayatını kaybetti.








M.S'nin olay anında evde yalnız olduğu öğrenilirken, gencin sosyal medya hesapları incelendiğinde intihar edeceğine dair bir not paylaştığı görüldü. 'intihar' içerikli yazı incelendiğinde ise 22 yaşındaki üniversiteli gencin kripto para borsasından zarar ettiği ve bu yüzden yaşamına son verdiği anlaşıldı.



MAHALLE SAKİNLERİ GÖRDÜ

Üniversiteli gencin yerde hareketsiz yattığını gören mahalle sakinleri durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Yapılan ihbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri M. S.'nin düştükten hemen sonra yaşamını yitirdiğini belirlerken olay yeri inceleme ekipleri hayatını kaybeden gencin bulunduğu noktada incelemeler yaptı. İnceleme tamamlandıktan sonra gencin cansız bedeni otopsi yapılması için Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

İNTİHAR NOTUNDA YAZANLAR YÜREK BURKTU

İntihar ederek yaşamına son veren M.S.'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımı twitterin planlama özelliği ile attığı anlaşıldı. Olaydan bir gün önce yapılan paylaşım gencin intihar ettiği saatte yayınlanırken, paylaşımda neden hayatına son verdiği ile ilgili detayların yer aldığı görüldü. İşte; M.S'nin sosyal medyadan paylaştığı intihar mektubu:





 
EDİTOR
Elvan
Elvan
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