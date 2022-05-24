Kripto para almak veya satmak istiyor fakat nerede ve nasıl yapacağınızı bilmiyor musunuz?

Kripto para birimlerinin büyüyüşü geçici bir heves gibi değil, uzun zaman boyunca konuşulacak ve daha fazla büyüyecek bir şey gibi duruyor.

Bu yeni olgu, tabiri caizse yatırımları “demokratikleştirdi”. Birkaç yıl öncesine kadar, internette hisse senetlerine yatırım yapmak yalnızca finans sektörünün büyük isimleri ve uzlaşma dehalarının yapabildiği, aynı zamanda karmaşık matematik gerektiren bir şey gibi görünüyordu. Bu algı büyük oranda değişti.

Alım satımcıların borsa ekosisteminde ve ayrıca kripto para birimi yatırımları dünyasında giderek daha önemli hale geldiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu çok iyi bir haber! Risklerden kaçınmak istiyorsanız, yapay zekaya dayalı Bitcoin Smarter otomatik ticaret uygulamasını deneyebilirsiniz.

Sektörün manzarası kökten değişti ve büyük bir değişime uğradı. Bugün doğru sezgiye sahip ve minimal eğitim almış herkes kripto para birimlerinin büyüleyici dünyasında başarılı yatırımlara giden yola adım atabilir. Hiçbir şey ve hiç kimse mutlak başarıyı garanti edemez, ancak bilgili olmak ve günümüz yatırımlarının içeriğini bilmek iyi sonuçlar elde etmenin iyi bir yolu olabilir.

Azımsanmayacak sayıda yeni başlayan yatırımcılar için, kripto para birimlerini satın alacakları veya satacakları doğru platformu bulmak, yatırımlarının başarısı ve iyi sonuçlar elde etmek için çok önemlidir.

Bir broker ve bir borsa arasındaki farklar

Her gün daha fazla insan kripto para birimlerine yatırım yapmak istiyor. Kripto para birimlerine yatırım yapmayı düşünenlerin en sık sorduğu sorulardan biri de şu: bir kripto broker mı yoksa borsa mı kullanmalıyım? Bu, tahmin edebileceğinizden çok daha yaygın bir soru ve cevaplaması kolay değil.

Kripto para alım satımı yapmanın birçok yolu var, brokerler ve borsalar bu yolların en yaygın iki yolu ve ilk kez yatırım yapan birçok kişinin şüphe duyma nedeni.

İyi bir tavsiyede bulunmadan önce: Kripto para birimlerine herhangi bir yatırım yapmadan önce, bunu regüle edilmiş ve doğrulanmış bir platformda yapmanızı tavsiye ederiz. Regüle edilmiş ve doğrulanmış platformlar güven verir ve işlemlerinizi güvenli bir ortamda gerçekleştireceğinizin garantisidir.

Şimdi, hadi başlayalım. Bir kripto borsası, kullanıcıların kripto para birimleri satın almasına ve satmasına olanak tanır, bu kadar basit. Aslında borsa platformları, kripto varlıkların satıcıları ve alıcıları arasında aracı işlevi görür. Bu borsalar ayrıca kripto para birimlerinin geleneksel fiat para birimleriyle değiş tokuş edilmesine olanak sağlar. Borsa doğal olarak her işlem için komisyon alır.

Kripto brokerlar da borsalarla paylaştıkları bir işlev olan kripto para birimlerinin alım satımı sürecinde aracılardır. Temel fark, broker’ın kripto para birimlerine sahip olması ve bunları kârlı olduğunu düşündüğü komisyonlar ve fiyatlar ile satmasıdır. Bir kullanıcı bir broker’a kripto para satmak istediğinde, broker ödemek istediği fiyatı belirtir.

Kripto para birimlerini doğrudan satın alma ve satma işlevine ek olarak, geleneksel brokerlar, yatırımın güvenli bir şekilde yürütülmesi için yatırımcıya tavsiye verme misyonunu da yerine getirirler.

Broker için alış ve satış fiyatı arasındaki fark ne kadar büyükse, o kadar fazla kâr elde edebileceği bellidir. Öte yandan, geleneksel borsalarda kullanıcılar, piyasa tarafından belirlenen uygun fiyatların ne olduğunu her an bilebilirler.

Arbitraj, borsaların sunduğu fakat kripto para birimi brokerlarının sunamadığı özelliklerden biridir. Arbitraj ne midir? Arbitraj, bir kullanıcının sözde fiyat farklılıklarından yararlanarak iki farklı pazarda aynı anda hem satabileceği hem de satın alabileceği anlamına gelir.

Artık brokerlar ve borsalar arasındaki farklar hakkında biraz daha bilgi sahibi olduğunuza göre, kripto varlıklarına kesinlikle daha iyi yatırım kararları verebileceksiniz.