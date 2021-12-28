Kripto para borsasında 400 bin lira kaybedince eşini katletti!

Adana'nın Seyhan ilçesi de dün saat 09.00 sularında korkunç bir olay meydana geldi. İlçeye bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana gelen olayda iddialara göre dolmuş şoförü olan Yunus Emre Uyaner 7 yıllık eşi ve 3 çocuğunun annesi Melike Yağmur Uyaner arasında bir tartışma başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Yunus Emre Uyaner, evdeki silahı alarak eşine ateş etmeye başladı.
Başından yaralanan Melike Yağmur Uyaner, kanlar içinde yere yığılırken, silah sesini duyarak eve gelem Yunus Emre Uyaner'in babası Hakan Uyaner, oğlunun elindeki silahı almak istedi. Fakat babasına direnerek silahı vermek istemeyen Yunus Emre Uyaner, babasına 'seni de vururum' dedikten sonra silahı kendi başına dayadı ve bir el ateş etti.
Hakan Uyaner, durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirirken kısa sürede belirtilen adrese gelen ekipler ağır yaralı karı kocayı ambulanslara alarak Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırdılar. Hemen ameliyata alınan çiftten Melike Yağmur Uyaner, dün gece saatlerinde doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken sağlık durumu ciddiyetini koruyan Yunus Emre Uyaner'in, bundan yaklaşık 2 ay önce kripto para borsasına girdiği ve orada 400 bin lira kaybettiği, bu sebepten dolayı da bir süre bunalımda olduğu öğrenildi.
2 ay önce eşiyle ikiz bebek sahibi olan Uyaner'in psikolojik tedavi gördüğü ve sürekli hem kendi ailesi hem de eşiyle tartışmalar yaşadığı öne sürüldü.
Başından yaralanan Melike Yağmur Uyaner, kanlar içinde yere yığılırken, silah sesini duyarak eve gelem Yunus Emre Uyaner'in babası Hakan Uyaner, oğlunun elindeki silahı almak istedi. Fakat babasına direnerek silahı vermek istemeyen Yunus Emre Uyaner, babasına 'seni de vururum' dedikten sonra silahı kendi başına dayadı ve bir el ateş etti.
Hakan Uyaner, durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirirken kısa sürede belirtilen adrese gelen ekipler ağır yaralı karı kocayı ambulanslara alarak Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırdılar. Hemen ameliyata alınan çiftten Melike Yağmur Uyaner, dün gece saatlerinde doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken sağlık durumu ciddiyetini koruyan Yunus Emre Uyaner'in, bundan yaklaşık 2 ay önce kripto para borsasına girdiği ve orada 400 bin lira kaybettiği, bu sebepten dolayı da bir süre bunalımda olduğu öğrenildi.
2 ay önce eşiyle ikiz bebek sahibi olan Uyaner'in psikolojik tedavi gördüğü ve sürekli hem kendi ailesi hem de eşiyle tartışmalar yaşadığı öne sürüldü.