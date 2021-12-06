EKONOMİ
06 Aralık 2021 - 12:43
Güncelleme: 06 Aralık 2021 - 12:43

Kripto para borsasında büyük şok! Bitget'in tüm faaliyetleri durduruldu..

EKONOMİ
06 Aralık 2021 - 12:43
Güncelleme: 06 Aralık 2021 - 12:43
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Kripto para borsasında büyük şok! Bitget'in tüm faaliyetleri durduruldu..
Singapur'un kripto para borsası Bitget, destek olduğu Army Coin'in adı konusunda Güney Koreli müzik grubu BTS ile anlaşmazlık yaşadı ve bir ambargoya maruz kaldı. Dünya çapında ünü olan Bitget'in, bu ambargoyla birlikte tüm faaliyetleri durduruldu.








Singapur'un, dijital para birimlerinden biri olan Army Coin'e destek veren Bitget'in kripto para borsasındaki tüm faaliyetleri, Army Coin'in adı konusunda Güney Koreli müzik grubu BTS ile yaşadığı anlaşmazlıktan dolayı durduruldu. Financial Times'da yayınlanan habere göre Juventus'un da sponsorları arasında yer alan Bitget'in, Army Coin'in BTS üyelerine ömür boyu finansal olarak destek sağlamasının yolu olduğu yönünde reklam yapıyordu. Fakat, BTS grubunun söz konusu kripto paranın kendileriyle bir ilişkisi olmadığını ve bu kripto paraya karşı da hukuki alandaki tüm haklarını koruyacaklarını duyurdular.



Bu açıklamaların hemen ardından ise Singapur'un Bitget'in faaliyetlerini askıya alma kararı sonrası şirket, Singapur Para Otoritesi'nin logosunu da internet sitesinden çıkardı ve Singapurdaki tüm yatırımcıların uygulamaya ve internet sitesine erişimleri engelledi.
 
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